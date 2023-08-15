«صحة مطروح»: مستشفى السلوم التخصصي صرح طبي يجذب السياحة العلاجية

قال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح إنه جري إفتتاح في السلوم وحدة صحية مطورة ومن قبلها مستشفى السلوم التخصصي وهي صرح طبي كبير أنشأته وزارة الصحة لتقديم خدمات طبية متميزة لأهالي السلوم وجذب السياحة العلاجية من ليبيا إلي مصر بدلاً من السفر إلى الإسكندرية، خاصة وأنها تضم مختلف الخدمات الطبية في التخصصات المتنوعة.

قوافل علاجية في قري ونجوع السلوم

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم في تصريح خاص ل"الوطن" أن مديرية الصحة بمطروح تقدم خدمات متميزة لأهالي السلوم، من خلال الإدارة الصحية ومكتب الصحة، وتنظيم قوافل طبية في القري والنجوع، في بقيق وأبو زريبة وأوجارين، والعزب الواقعة قبلي السلوم.

أقسام مستشفي السلوم التخصصي

وتضم مستشفى مدينة السلوم عدة تخصصات وأقسام مختلفة، تبدأ بالإستقبال والطوارئ ووحدة غسيل كلوي تشمل 8 أسرة وتضمن عدد 15 حالة يترددون عليها من السلوم وبرانى، كما تضم قسم حضانات الأطفال بواقع 5 حضانات، وجاري زيادة طاقتها وتوسعتها، لإستيعاب عدد من الأطفال المبتسرين، بالإضافة إلي قسم العمليات والباطنة والنسا والتوليد والأسنان.

دعم قسمة الكشف 50% للأهالي من المحافظة

وأعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أنه تخفيفا علي أهالي السلوم، تساهم المحافظة في 50% من قيمة الكشف للمواطنين بما يخفف عن كاهل الأهالي في السلوم.

إفتتاح وحدة أبو ميلاد

وأكد وكيل وزارة الصحة بمطروح أنه جري إفتتاح الوحدة الصحية بمنطقة أبو ميلاد تخدم غرب مدينة برانى وأهالي السلوم، وأوضح أن الوحدة جري إنشاؤها على مساحة 10م2 وبتكلفة إجمالية بلغت 6 مليون جنيه من خلال إنشائها من هيئة الأبنية التعليمية لتخدم نحو 4 آلاف نسمه، وتضم أقسام استقبال وطوارئ 24 ساعة، وصيدلية عيادة خارجية، وطب بشرى، وأطفال، وأسنان، وتثقيف صحى، وتطعيمات ومتابعة، بجانب القيام بتنفيذ المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة والحفاظ على صحة أبناء المحافظة، بالاضافة إلى معمل، لتقديم الخدمات الطبية للاهالي في المناطق الصحراوية في أطراف المدينة والتخفيف عنهم مشقة السفر لإجراء الكشوفات الطبية، والدفع بأطقم من الأطباء والتمريض علي أعلي مستوي من الكفاءة والخبرة، للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، وحسن التعامل مع المرضى.