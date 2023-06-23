محافظ مطروح: رفع مستوى إنتاج محطة تحلية مياه البحر في السلوم

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، عن رفع مستوى إنتاج محطة تحلية مياه البحر في مدينة السلوم الحدودية، لتغطية جميع المناطق السكنية والعزب والنجوع في السلوم والقرى التابعة لها، مما يساهم في سد احتياجات المواطنين في مياه الشرب.

زيادة إنتاج محطة تحلية السلوم ل5 آلاف م3

وتابع محافظ مطروح، مساء اليوم الجمعة، خلال الجولة الميدانية لمدينة السلوم محطة تحلية مياه الشرب في مدينة السلوم بطاقة إنتاجية تبلغ 3500 م3/ في اليوم، واستمع محافظ مطروح من الدكتور إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح حول تشغيل المحطة ومقترحات العمل على زيادة الإنتاجية لتصل إلى 5 آلاف م3/ يوم، بما يوفر مزيدا من كميات ضخ المياه للمواطنين.

تشغيل محطة التوزيع في السلوم

ووجه محافظ مطروح في بيان لشركة مياه الشرب بمطروح بمراجعة تشغيل وتوزيع المياه شرق وغرب مدينة السلوم بما يساهم في تلبية احتياجات الأهالي.

مشروعات خدمية

وأوضح محافظ مطروح أن هناك اهتماما لإنشاء المشروعات الخدمية في مختلف القطاعات في مدينة السلوم، وتنفيذ عدد من المشروعات التنموية بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، ومنها مشروع محطة تحلية مياه السلوم، وموقف السلوم الجديد، وتطوير ميناء السلوم البري الدولي لتنمية حركة التجارة الدولية.