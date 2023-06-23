محافظ مطروح: تطوير منفذ السلوم يزيد حركة التجارة مع شمال أفريقيا

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح منفذ السلوم البري، الذي يربط مصر بليبيا ودول المغرب العربي يرافقه اللواء محمد صلاح نائب مدير منفذ السلوم البري والعميد عبدالغنى السماحى رئيس مدينة السلوم ولفيف من القيادات التنفيذية بمطروح.

يأتي ذلك بعد افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتطوير منفذ السلوم البرى الأسبوع الماضي كبوابة مصر الغربية في ظل أهميته الاقتصادية والتجارية بين مصر وليبيا وشمال أفريقيا مع الإشادة بأعمال التطوير وتيسيير إجراءات وصول الدخول والخروج من المنفذ في أقل وقت مما ييسر حركة الشاحنات والأفراد ومنع التكدس أو الازدحام، وتفقد المحافظ أقسام المنفذ المطور منها الثلاجات بعدد 24 ثلاجة كبيرة والمخازن بعدد 10 مخازن.

تطوير منفذ السلوم البري على مساحة 285 فداناً

واستمع محافظ مطروح، مساء اليوم، لشرح حول أعمال التطوير التي نفذت على مساحة 285 فداناً بهدف تيسير وسرعة حركة النقل والتجارة والأفراد مع توفير التأمين اللازم، مع إنشاء ورفع كفاءة 37 مبنى إداريا وأمنيا وذلك على أحدث مستوى وأجهزة تكنولوجية، مع مد طرق خرسانية بطول 255 ألف متر وطرق أسفلت بطول 155 ألف متر، بما يخدم التوسع في حركة التجارة ويوفر مزيد من فرص العمل، ويجرى العمل بالمنفذ من خلال ثلاث مسارات وهي مسار سيارات النقل مع استيعاب زيادة حجم ومستقبل التجارة البينية، كمسار متصل إلى الصالة وانهاء الإجراءات المرور، والجماراك، والجوازات، ومسار للسيارات الملاكى ومسار للأفراد مع وجود سيارات جولف لنقلهم حتى البوابة، بما يسرع عبور الأفراد خلال ساعة والشاحنات خلال ساعتين، مع استيعاب مزيد من السيارات ومساحة إنتظار لعدد 1000 سيارة ملاكى ونقل.

بالإضافة إلى مسار منفصل طريق للطوارئ من إسعاف وإطفاء وvip، وعمل منطقة أمنية بها أجهزة كشف وفحص خارج المنفذ وتعقيم جميع السيارات قبل دخولها للمنفذ، مع تأمين المنفذ بأجهزة exry وكاميرات مراقبة، وكذلك إنشاء محطة تحلية مياه للبحر بطاقة 730م3 يوم.

اهتمام القيادة السياسية بالمشروعات القومية

وأشاد محافظ مطروح في بيان بجهود تطوير منفذ السلوم البري في إطار اهتمام القيادة السياسية بمطروح والنهوض بالمشروعات القومية والتنموية التي تتم على أرضها، مما يساهم في زيادة حركة التجارة بين مصر وشمال إفريقيا.