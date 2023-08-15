ما حكم الصلاة بدون نية؟.. أمين الفتوى يوضح لـ قناة الناس

كشف الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم الصلاة بدون نية، مشددًا على أنها باطلة، لأن النية تعتبر من أركان الصلاة.

وقال أمين الفتوى، إنه يجب عند الشروع في الصلاة استحضار عدد الركعات، فبدون استحضارها في قلب المصلي لا تقع الصلاة.

الصلاة باطلة بدون نية

وأوضح أمين الفتوى، خلال لقائه مع الإعلامية مروة شتلة، في برنامج «البيت» المذاع عبر فضائية «الناس»، أنه إذا لم ينوي المصلي فى القلب، أو عند الصلاة، أو الجهر بها، فهي صلاة باطلة، مشيرًا إلى أن الذهاب للوضوء للصلاة نية، والذهاب للمسجد للصلاة نية، مضيفًا «لكن لو افتكرت إنك لم تنوي أبدا فهذه الصلاة باطلة».

وتابع أمين الفتوى: «فيه ناس عندها وسواس كل شوية، طالما أنت قايم تصلي العصر، أو الأذان أذن هذا يكفي للنية وصلاح العبادة، لكن ميبقاش عندك وسواس كل شوية وتقول مقولتش النية وتخرج من الصلاة».