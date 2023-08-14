أمين الفتوى يوضح الحكمة من تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى الحرام

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن قصة تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام والحكمة من تحويلها هو التسليم لله وتعلم الانقياد التام له – تعالى – كما أن تعظيم شعائر الله طريق للتقوى.

وسام: مسألة استقبال القبلة دليل على التقوى

وأضاف «وسام» خلال استضافته ببرنامج «فتاوي الناس» المُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّ مسألة استقبال القبلة دليل على التقوى وطريق إلى التقوى أيضاً، قائلاً: «إذا أردت أن تكون من المتقين عظم شعائر الله ليفتح الله لك باب التقوى حتى تصل إليه».

مسألة القبلة موجودة في الشرائع السابقة

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء، «مسألة القبلة موجودة في الشرائع السابقة وكانوا يتوجهون لبيت المقدس أولاً، مستدلاً بقوله: «سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا».