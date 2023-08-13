أمين الفتوى يوضح حكم ميراث الجنين في بطن أمه لو مات والده

قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه إذا مات الأب تاركا زوجة تحمل بطفل لهما، فيُنتظر حتى يتبين حملها، لتحديد ميراث المولود الذي لابد أن يولد حيا وإلا فلا ميراث له إذا مات في بطن أمه.

فخر: الابن يرث أبيه ولو مات بعده بساعة أو دقائق

وأضاف «فخر»، خلال استضافته بإحدى حلقات برنامج «فتاوى الناس»، المُذاع على شاشة «قناة الناس»، اليوم الأحد، أنَّ السبب وراء شرط ولادته حيا وأن يكون على قيد الحياة، لكي يكون لدينا ذمة قابلة لانتقال المال الموروث إليها، قائلاً: «على فرض وجود إنسان على قيد الحياة مات بعد مورثه ولو بعده بساعة واحدة فقط أو أقل، ففي هذه الحالة يرث طالما تحققت حياته وقت وفاة المورث».

الوارث والمورث

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه أحيانا يحدث خبر وفاة الابن عقب والده بساعات أو ربما بدقائق وهنا الابن يرث أبيه بالفعل، ثم بعد ذلك ينتقل ميراثه إلى ورثته هو، أو قد يولد الطفل ويصرخ وتتحقق حياته، ولكن بعد لحظات من استقرار الحياة وميلاده حيا بالفعل يموت ليرث، ويصبح بعدها مورثا أيضا في نفس اليوم، أي انتقال مال أبيه إليه في هذه اللحظة ثم بعدها ينتقل ماله إلى ورثته بعد ذلك.