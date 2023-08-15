تحالف جديد تحاول الولايات المتحدة الأمريكية أن تنجح في تكوينه، مع كوريا الجنوبية واليابان، عندما تجتمع الدول الثلاث في منتدى كامب ديفيد الجمعة المقبل.

حرية الملاحة

وعرض برنامج «مطروح للنقاش»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، من تقديم الإعلامية إيمان الحويزي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «العالم يترقب.. قمة تجمع الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية».

ويستهدف هذا الاجتماع مواجهة التهديد الذي تمثله كل من الصين وكوريا الشمالية والحفاظ على حرية الملاحة في المحيطين الهندي والهادئ آمنة تماما.

ولاية ميريلاند الأمريكية

القمة التي تستضيفها ولاية ميريلاند الأمريكية ستكون الأولى من نوعها للدول الثلاث، إذ عانت الدولتان كوريا الجنوبية واليابان صراعات تاريخية طويلة، غير أن المتغيرات الدولية سياسيا واقتصاديا غيّرت معادلات القوة وخلقت واقعا جديدا بات على الجميع أن يتعامل وفق معطياته.

وذكر التقرير، أن التوقعات تشير إلى احتمال إصدار وثيقة كامب ديفيد لتوضيح دور ومسؤولية الدول الثلاث واحتياجاتهم ومجالات التعاون الأمني والعسكري واحتمال عقد هذه القمة بشكل سنوي فيما بعد.