سيدات تولين مناصب قيادية غير مسبوقة في الولايات المتحدة الأمريكية

تاريخ المرأة في السياسة الأمريكية طويل، حتى في الأيام التي سبقت الدستور الذي يضمن للمرأة حق التصويت، حاول الكثيرون جاهدين إحداث فرق بأفضل ما في وسعهم ونجحوا، ليس فقط من خلال كسر الأسقف الزجاجية وإثبات أن المرأة يمكنها التعامل مع الوظيفة ولكن أيضًا من خلال إدخال تشريع مهم، والدفاع عن حقوق مواطنيهم وأكثر من ذلك بكثير.

أهم سيدات يتولين مناصب مهمة في الولايات المتحدة

ويظهر في الوقت الحالي سيدات تولين مناصب قيادية مهمة في الولايات المتحدة، وآخريات ترشحن لمناصب لأول مرة في تاريخ أمريكا، أبرزهن الأميرال ليزا فرانشتي، التي رشحها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لقيادة سلاح البحرية الأمريكي كأول امرأة أمريكية في هذا المنصب.

ليزا فرانشتي

رشح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الأميرال ليزا فرانشتي، لقيادة سلاح البحرية الأمريكي في خطوة تاريخية من شأنها كسر الحاجز القائم على نوع الجنس في الجيش، وسيجعل تعيينها أول امرأة تتولي قيادة البحرية الأمريكية وستصبح عضوا في هيئة الأركان المشتركة.

نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا ديفي هاريس

كامالا ديفي هاريس هي سياسية ومحامية أمريكية ونائبة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن، شغلت منصب عضو مجلس الشيوخ الأمريكي الأحدث عن ولاية كاليفورنيا منذ عام 2017، وسبق وأن ترشحت عن الحزب الديمقراطي لمنصب نائب الرئيس لانتخابات عام 2020.

كونداليزا رايس

كونداليزا «كوندي» رايس‏ هي عالمة سياسية ودبلوماسية أمريكية من أصول أفريقية، وقد شغلت منصب وزير الخارجية بالفترة من 26 يناير 2005 إلى 20 يناير 2009، وكانت رايس ثاني من تولى المنصب من الأمريكيين الأفارقة وثاني امرأة في المنصب، وكانت قبل توليها وزارة الخارجية تعمل كمستشارة للأمن القومي في فترة الرئيس بوش الأولى بين عامي 2001 – 2005، وهي أول امرأة تتولى المنصب.

وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت لويز يلين

جانيت لويز يلين، وزيرة الخزانة الأمريكي منذ 26 يناير 2021، وهي اقتصادية أمريكية ونائبة رئيس مجلس المحافظين للنظام الاحتياطي الفدرالي سابقا، كانت الرئيس والرئيس التنفيذي للبنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ورئيسة مجلس المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض في عهد الرئيس بيل كلينتون، ورشح الرئيس باراك أوباما يلين لتكون أول رئيسة أنثى لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

كما رشح «أوباما»، يلين لخلافة وزير الخزانة الأمريكي السابق، كرئيسة للاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة الأمريكية، ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي على ترشيح يلين في 6 يناير من عام 2014، ما جعلها أول امرأة تتولى هذا المنصب، كما عملت في الهيئة حتى 3 فبراير من عام 2018.

هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكي

هيلاري كلينتون هي سياسية أمريكية، حيث تولت منصب وزير الخارجية الأمريكي السابع والستين، وذلك في عهد الرئيس باراك أوباما في الفترة منذ عام 2009 وحتى عام 2013، ويُذكر أن هيلاري كلينتون هي زوجة بيل كلينتون، رئيس الولايات المتحدة الثاني والأربعين، كما كانت هي السيدة الأولى للولايات المتحدة خلال فترة حكمه التي استمرت منذ عام 1993 وحتى عام 2001.

عملت كلينتون في مجلس الشيوخ الأمريكي بمدينة نيويورك في الفترة من عام 2001 وحتى عام 2009، كما أنها مرشحة الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية 2016، والتي خسرتها لصالح الرئيس السابق، دونالد ترامب.