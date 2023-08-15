محمد محسن يشوق جمهوره لحفله بمهرجان العلمين: «في انتظاركم يا حبايبنا»

يستعد الفنان محمد محسن، لإحياء حفل غنائي ضخم، في مدينة العلمين الجديدة، الخميس المقبل، ضمن فعاليات الدورة الأولى من مهرجان العلمين، الذي يعد أكبر وأهم مهرجان ترفيهي في الشرق الأوسط.

ونشر محمد محسن، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بوستر الحفل، وعلق عليها قائلًا: «الخميس المُقبل في مهرجان العلمين بإذن الله.. في انتظاركم يا حبايبنا».

وكانت إدارة مهرجان العلمين، الذي تستضيفه مدينة العلمين الجديدة، أعلنت أن الفنان محمد محسن سيحيي حفلا غنائيا ضمن الفعاليات في السابع عشر من أغسطس الجاري، وفي الليلة ذاتها يُقدم علي قنديل ستاند آب كوميدي.

وتأتي أسعار تذاكر الحفل في 4 فئات، وجاءت أسعار التذاكر كالآتي: الفئة الأولى بسعر 200 جنيه، الفئة الثانية بسعر 300 جنيه، الفئة الثالثة بسعر 400 جنيه، الفئة الرابعة والأخيرة بسعر 600 جنيه.