«الخارجية» تخصص بريدا إلكترونيا ورقم واتساب لتلقي استفسارات مبادرة تسوية التجنيد

أصدرت وزارة الخارجية، بيانا مساء اليوم، ضمن المبادرة التي أطلقتها الوزارة، للعمل على تسوية أوضاع التجنيد للمصريين في الخارج، منذ نهاية الشهر الماضي.

بداية المبادرة

تابعت «الخارجية» في بيانها عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»: «إلحاقا بالبيانات الصحفية الصادرة عن وزارة الخارجية، بشأن تدشين مبادرة تسوية المواقف التجنيدية بشكل نهائي للمواطنين المصريين بالخارج، التي بدأت اعتبارا من يوم 14 أغسطس 2023، وتستمر لمدة ثلاثين يوما، وفى إطار المتابعة المستمرة والحرص على الإجابة عن كافة الاستفسارات التي ترد من المواطنين المصريين بالخارج بشأن المبادرة، فقد تم تخصيص وسائل التواصل التالية لاستقبال استفسارات المواطنين على مدار الساعة»

ويكون التواصل عبر تطبيق الواتساب على الرقم التالي:

(+201275638989)

أما التواصل عبر البريد الإلكتروني التالي:

‏info@tagneedinit.gov.eg

واستطردت الخارجية: «هذا، وتحث وزارة الخارجية المواطنين المصريين بالخارج الذين تنطبق عليهم الشروط، على سرعة التسجيل وإنهاء الإجراءات خلال المدة الزمنية المحددة لإنهاء الموقف التجنيدى بشكل نهائي من خلال تلك المبادرة».