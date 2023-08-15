وزير الخارجية ونظيره السعودي يبحثان سبل توطيد العلاقات الثنائية

بحث وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، سبل توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وذلك خلال لقاء عقد بمقر وزارة الخارجية بقصر التحرير.

تبادل الرؤى إزاء مختلف القضايا

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، على حسابه على موقع التدوينات القصيرة «إكس» (تويتر سابقًا): إنَّ الوزيرين بحثا سبل توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والتنسيق وتبادل الرؤى إزاء مختلف القضايا والأزمات التي تشهدها المنطقة.