وزير الخارجية يستقبل نظيره السوري في القاهرة

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، الدكتور فيصل المقداد وزير خارجية سوريا بمقر وزارة الخارجية، وذلك خلال زيارته للقاهرة للمشاركة في اجتماع مع لجنة الاتصال العربية الخاصة بسوريا، بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر موقع «إكس» المعروف سابقا باسم «تويتر».

وأجرى المقداد في أبريل الماضي زيارة إلى القاهرة هي الأولى منذ أكثر من 10 سنوات، وشهدت عقد لقاء ثنائي مغلق بين وزيري خارجية البلدين، أعقبه جلسة محادثات موسعة شملت الوفدين المصري والسوري، تناولت مختلف جوانب العلاقات الثنائية وسبل دفعها وتعزيزها بما يعود بالنفع والمصلحة على الشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

سبل مساعدة الشعب السوري

وتناولت المباحثات حينها سبل مساعدة الشعب السوري على استعادة وحدته وسيادته على كامل أراضيه ومواجهة التحديات المتراكمة والمتزايدة، بما في ذلك جهود التعافي من آثار زلزال السادس من فبراير المدمر، بالإضافة إلى جهود تحقيق التسوية السياسية الشاملة للأزمة السورية.

دعم مصر لجهود التوصل إلى تسوية للأزمة السورية

وخلال استقباله لنظيره السوري، أكد الوزير سامح شكري دعم مصر الكامل لجهود التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية فى أقرب وقت بملكية سورية وبموجب قرار مجلس الأمن رقم 2254 تحت رعاية الأمم المتحدة، مؤكدًا مساندة مصر لجهود المبعوث الأممى الخاص إلى سوريا ذات الصلة، وعلى أهمية استيفاء الاجراءات المرتبطة بتحقيق التوافق الوطنى بين الأشقاء السوريين، وبناء الثقة، ومواصلة اجتماعات اللجنة الدستورية السورية.