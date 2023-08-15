أمين الفتوى يوضح لـ قناة الناس حكم صيام الاثنين والخميس دون عقد النية

رد الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل حول حكم صيام يومي الاثنين والخميس دون عقد النية قبل الشروع في الصيام.

حكم صيام يومي الاثنين والخميس

وأوضح أمين الفتوى خلال لقائه مع الإعلامية مروة شتلة، في برنامج «البيت» المذاع عبر فضائية «الناس» أن صيام يومي الاثنين والخميس كنفل، لا يشترط له النية، مضيفًا «مش لازم أكون من بالليل ناوي، أنوي من بالليل لو هكون صائم صيام فرض».

علماء الحنفية أجازوا الصيام بدون نية

وتابع أمين الفتوى: «سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كان بيسأل زوجاته ماذا عندنا اليوم من طعام، فكن يجيبن بلا، فكان يقول إني صائم، وهذا وقت الظهر» مؤكدًا أن علماء الحنفية أجازوا أن يكون الصيام بدون نية طالما نافلة «حتى ولو في وقت العصر، ما دام لا يؤذن، فيه ناس كتير بتنام لحد العصر، عادي وصيامه صحيح».