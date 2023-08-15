رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

أمين الفتوى يوضح لـ قناة الناس حكم صيام الاثنين والخميس دون عقد النية

كتب:

أحمد حامد دياب
08:19 م | الثلاثاء 15 أغسطس 2023
الدكتور محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

الدكتور محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

رد الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل حول حكم صيام يومي الاثنين والخميس دون عقد النية قبل الشروع في الصيام.

حكم صيام يومي الاثنين والخميس

وأوضح أمين الفتوى خلال لقائه مع الإعلامية مروة شتلة، في برنامج «البيت» المذاع عبر فضائية «الناس» أن صيام يومي الاثنين والخميس كنفل، لا يشترط له النية، مضيفًا «مش لازم أكون من بالليل ناوي، أنوي من بالليل لو هكون صائم صيام فرض».

علماء الحنفية أجازوا الصيام بدون نية

وتابع أمين الفتوى: «سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كان بيسأل زوجاته ماذا عندنا اليوم من طعام، فكن يجيبن بلا، فكان يقول إني صائم، وهذا وقت الظهر» مؤكدًا أن علماء الحنفية أجازوا أن يكون الصيام بدون نية طالما نافلة «حتى ولو في وقت العصر، ما دام لا يؤذن، فيه ناس كتير بتنام لحد العصر، عادي وصيامه صحيح».

 

 

اقرأ المزيد:

ما حكم الصلاة بدون نية؟.. أمين الفتوى يوضح لـ قناة الناس

أمين الفتوى: «لا ينطق عن الهوى».. والنبي هواه وحي

أمين الفتوى يوضح الحكمة من تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى الحرام

كيف نحقق الخشوع في الصلاة؟.. أمين الفتوى يجيب

«الفتوى والتشريع»: لا يجوز للجمعيات الأهلية ممارسة الوعظ الديني
بقلم أحمد حامد دياب