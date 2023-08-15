تفاصيل أول أيام بطولة الجودو بعد انطلاقها بمدينة العلمين الجديدة (فيديو)

استعرضت موفدة قناة «القاهرة الإخبارية»، تفاصيل انطلاق بطولة الجودو بمدينة العلمين الجديدة، ضمن فعاليات مهرجان العلمين، وقالت إن اليوم أول أيام البطولة التي تشارك بها 18 دولة بـ400 لاعب من المصنفين دوليًا.

بطولة الأشبال

وأكدت موفدة «القاهرة الإخبارية»، بدء فعاليات بطولة الأشبال الآن بالصالة المغطاة بالعلمين، وهي البطولة الثامنة لهذه المرحلة، وهناك مباريات بين الذكور والإناث من الفرق المختلفة تقام اليوم.

مدة البطولة

وأضافت: «البطولة ستظل مستمرة لمدة أربعة أيام على التوالي، وذلك بداية من 15 حتى 18 أغسطس الجاري، وهناك إجراءات أمنية مشددة لتأمينها، خاصة أنها تحظى بمشاركة واسعة من جميع دول العالم، ولهذا التنظيم من قبل المنظمين يسير على قدم وساق لحماية المشجعين والفرق المشاركة».

يذكر أن هذه البطولة ليست البطولة الرياضية الأولى في مهرجان العلمين، بل أقيم عدد من الفعاليات على مدار الأيام الماضية كالكرة الشاطئية.