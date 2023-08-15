اتحاد الجودو: البعثات المشاركة بالبطولة العربية منبهرة بمدينة العلمين

قال الكابتن مرزوق علي، رئيس الاتحاد المصري للجودو، إنه يجب توجيه الشكر للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي على مدينة العلمين، «المدينة الجميلة المبهرة»، التي تستضيف البطولة العربية للجودو، فجميع بعثات الفرق المشاركة في البطولة العربية سعداء للغاية بتواجدهم في مدينة العلمين.

مدينة العلمين أصبحت عاصمة السياحة

وأضاف رئيس الاتحاد المصري للجودو خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة "cbc" أن مدينة العلمين أصبحت عاصمة السياحة، موجها الشكر للدولة المصرية على المجهود الكبير المبذول بالمدينة والدعم الكبير والمساندة لتنظيم البطولة، حيث يشعر جميع المصريين بالفخر بامتلاكهم مدينة على مستوى مدينة العلمين، شارحا أن اليوم تم عقد المؤتمر الفني للبطولة العربية وتم عقد القرعة من جانب المكتب التنفيذي للاتحاد العربي.

وشرح رئيس الاتحاد المصري للجودو إنه تم إجراء القرعة وكل المراحل العمرية تم وضع الجداول الخاصةبمنافستها، ومن صباح الغد تبدأ المنافسات، موضحا أنه تم عمل صالة خصيصا للجودو على البحر لعقد المنافسات الخاصة بالبطولة بها، والمنافسات ستكون قوية جدا وخصوصا مع زيادة أعداد المشاركين في البطولة من كافة الدول والحدث سيكون لائق باسم مصر.