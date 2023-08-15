وزير الخارجية: لجنة الاتصال بحثت سبل عودة اللاجئين السوريين لوطنهم

أكد سامح شكري وزير الخارجية، أن اجتماع لجنة الاتصال بشأن سوريا، تناول بإسهاب القضايا الإنسانية المرتبطة باللاجئين وعودتهم لسوريا، وتوفير السبل لذلك.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده على هامش اجتماع لجنة الاتصال بشأن سوريا بالقاهرة، أن اللقاء شهد ترحيبًا بالقرارات التي اتخذتها الحكومة السورية لدخول المساعدات الإنسانية عبر معبر دار الهوى، وتمديد العمل بمعبر باب السلامة والراعي، مشيرًا إلى أن ذلك يسهم في تخفيف المعاناة عن الشعب السوري في ضوء ما يتعرض له من صعاب.

ولفت شكري، إلى أن الاجتماع يحث كافة المنظمات الأممية الإغاثية، على مراعاة ما يقع على الشعب السوري الشقيق من أعباء، ما يستدعي تكثيف الجهود.