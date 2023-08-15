وزير الخارجية: توفير الظروف الملائمة لعودة اللاجئين السوريين

أكد سامح شكري وزير الخارجية، وجود تشاور وتنسيق وثيق بين الحكومة السورية والمفوضية السامية للاجئين، في إطار العمل على توفير الظروف الملائمة لعودة اللاجئين السوريين، وتوفير المناخ الملائم الآمن لعودتهم الطوعية إلى أماكن سكنهم.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده على هامش اجتماع لجنة الاتصال بشأن سوريا بالقاهرة، أن وزير الخارجية السوري، أكد الاهتمام بكل مواطن سوري، والرغبة في تيسير عودة اللاجئين لوطنهم.

وأشار إلى أن الاجتماع كان فرصة للجنة الاتصال بأن تعيد التأكيد مرة أخرى على مقررات الشرعية، اتصالًا بقرار مجلس الأمن 2254، وعلى المبادئ الراسخة في ميثاق الأمم المتحدة، بضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسيادتها، والحفاظ على مقدرات الشعب السوري.