«شكري» يدعو المجتمع الدولي للتكاتف لوضع صيغة ملائمة تحارب الإرهاب في سوريا

أكد سامح شكري وزير الخارجية، أن اجتماع لجنة الاتصال بشأن سوريا ناقش قضية الإرهاب، وما تعاني منه سوريا وانتشار التنظيمات الإرهابية فيها، وضرورة تكاتف المجتمع الدولي للتوصل لصيغة ملائمة للتعامل مع هذه الظاهرة، التي تهدد الإقليم، وتهدد ما هو أوسع على مستوى عالمي، ولا يهدد سوريا فقط.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده على هامش اجتماع لجنة الاتصال بشأن سوريا بالقاهرة، أن تواجد هذه العناصر بكثافة بعدما حظيت بالتدريب والتسليح والتواجد المستمر على الأراضي السورية، مشددًا على أن ذلك يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والأمن والاستقرار العالمي.

وشدد على ضرورة التعامل مع مسألة تواجد القوات الأجنبية على الأراضي السورية، وضرورة التعامل مع هذه القضية في إطار الشرعية والحفاظ على السيادة السورية.