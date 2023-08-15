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الحوار الوطني.. الجلسات تصل إلى محطة «التوصيات الأخيرة» (ملف خاص)

كتب:

إمام أحمد
10:13 م | الثلاثاء 15 أغسطس 2023
مجلس أمناء الحوار الوطني

مجلس أمناء الحوار الوطني

جلسات تحضيرية أولية استمرت لنحو عام، وبلغت 25 جلسة، تبعتها جلسات نقاشية موسّعة داخل اللجان، وبحضور جميع ممثلى القوى السياسية انعقدت على مدار 5 أسابيع، أفضى كل ذلك إلى كم هائل من المقترحات فى مختلف القضايا، ليصبح مجلس أمناء الحوار الوطنى أمام مهمة جديدة هى مهمة دراسة وصياغة هذه المقترحات، للوصول إلى توصيات نهائية توافقية يرفعها إلى رئيس الجمهورية.

يبدأ غدا مجلس الأمناء مهمته الجديدة بدراسة وبحث توصيات صادرة عن 13 لجنة فرعية من أصل 19 لجنة، هى مجموع لجان الحوار الوطنى المندرجة تحت 3 محاور: السياسى والاقتصادى والاجتماعى.

يسعى مجلس الأمناء إلى إنجاح هذه المهمة، مع الالتزام بمبدأ التوافق لا الأغلبية، الذى أقره فى لائحته التنفيذية منذ اليوم الأول، فأعضاء المجلس البالغ عددهم 19 عضواً، بالإضافة إلى المنسق العام ورئيس الأمانة الفنية، اتفقوا جميعاً على أن القرارات تصدر بالتوافق دون اللجوء إلى التصويت، لأن الهدف الأسمى للحوار هو خلق مساحات مشتركة، لا صناعة أغلبية وأقلية.

ومن المقرر أن تواصل اللجان الست الأخرى اجتماعاتها وجلساتها من أجل إعداد المقترحات التى ينتظرها مجلس الأمناء، لتستكمل كل لجان الحوار أداء مهمتها على النحو الأكمل بعد ساعات طويلة من التحاور وإبداء وجهات النظر وطرح سياسات بديلة وأفكار متنوعة.

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بقلم إمام أحمد

محرر شئون سياسية منذ 2010، عمل بأقسام السياسة والديسك، حاصل على ليسانس الآداب قسم إعلام ودبلوم الدراسات البرلمانية والسياسية.