اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. جلسات الحوار الوطني تصل محطة «التوصيات الأخيرة» 

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

بعد مناقشات موسعة داخل اللجان لمدة 5 أسابيع

الحوار الوطني الجلسات تصل محطة «التوصيات الأخيرة»

«الأمناء» يناقش مقترحات 13 لجنة اليوم.. و«رشوان»: انتهاء صياغتها وتجهيزها للعرض

الأحزاب: التوصيات تستهدف بناء مستقبل أفضل.. و«التنسيقية»: تشمل «حرية المعلومات»

«الطماوي»: من حق القوى السياسية التعبير عن رأيها بشأن النظام الانتخابي الأمثل

«باهي»: حققنا مساحات مشتركة بحضور المعارضة

يا ساكني مطروح «التنمية حقكم»

طفرة غير مسبوقة منذ 2014.. واللوجيستيات والمدن الجديدة ترسم خريطة جديدة

537 مليون جنيه تكلفة إنشاء وتطوير المستشفيات والوحدات.. ومشروعات لتمكين المرأة

الأهالي: مشروعات التنمية أعادت اكتشاف المحافظة واستغلت مقوماتها الهائلة.. وشيوخ القبائل: أرضنا مستقبل الاستثمار.. والرئيس أوفى بوعوده

«حياة كريمة»: تطوير 5 قرى ومشروعات بنية تحتية وإسكان ومجمعات خدمية

خبراء: الدولة تكافح الإرهاب بالتنمية وتعيد بناء العلاقة بين الدولة والمواطنين

«العلمين الجديدة» دُرة مدن «الجيل الرابع»

«القاهرة» تستضيف «آلية التعاون» مع الأردن والعراق

«شكري» يبحث مع نظيره السوري تعزيز العمل العربي والتكاتف من أجل التوصل إلى تسوية للأزمة السورية

«العلمين الجديدة» تتزين بالبطولة العربية للجودو

نجوم المستقبل يفتتحون المنافسات.. وتعاون مثمر بين «الاتحاد والرياضة والمتحدة»

«مدبولي»: تهيئة المناخ لاستثمارات الطاقة

وزير الكهرباء يستعرض جهود توفير التغذية للمشروعات ورفع كفاءة الشبكات

«العالم علمين» تجربة صيفية فريدة

«حكيم»: مصر مصدر البهجة للمنطقة العربية.. والمهرجان يؤكد أمنها واستقرارها

أنا مدرسة في منطقتي الغنائية و«الكبير» أحد فصولها

«أنغام ومحسن وبودشار» يُحيون حفلات الأسبوع السادس

«تنسيق الثانوية»: 40 ألف طالب سجلوا في أول أيام المرحلة الثانية

الصفحة الثانية

«الصحة»: تقديم 385 ألف خدمة ضمن حملة الـ«100 يوم»

متحدث الوزارة: شملت جميع التخصصات والكشف عن الأمراض المزمنة والسرطانية ومتابعة صحة الأم والجنين وزيارات منزلية

اتفاقية بين مصر والإمارات لتمويل واردات القمح بـ500 مليون دولار لمدة 5 سنوات

«المشاط»: لتلبية احتياجات السوق.. و«معيط»: لإرساء دعائم الأمن الغذائي

«آمنة وشوشة» يبحثان تحسين مستوى الخدمات لأهالي سيناء

455٫6 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات رصف الطرق وتنفيذ الكباري والكهرباء والأمن والإطفاء

«الري»: حصر شامل لأملاك وأصول وأراضي الوزارة بمحافظة المنوفية لاستثمارها

«سويلم»: عدم السماح لأي أعمال على التغطيات والمجاري والمنشآت المائية والجسور

«المالية»: 12 مليار جنيه حجم دعم المصدرين ضمن «السداد الفوري»

«نيفين»: بدء صرف «الدفعة الثالثة» من المبادرة.. و50 مليار جنيه الإجمالي

«الهجرة» تبحث إشراك المصريين بالخارج في «المشروعات الخضراء»

«بدر»: تقديم دعم مالي لـ18 مشروعاً.. ونستهدف الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة

الصفحة الثالثة

9 سنوات من المشروعات لتحسين حياة المواطنين واستغلال مقومات المحافظة

يا ساكني مطروح «التنمية حقكم»

مشروعات تنموية في غرب مصر

الصفحة الرابعة

خطة التنمية.. استثمار وسياحة وأمن قومي

طفرة تنموية غير مسبوقة في القطاعات الخدمية والتنموية والاستثمارية منذ 2014.. وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات الهائلة

خبراء: التنمية وفرت بعداً جديداً لحماية الأمن القومي

«العمدة»: كافحنا الإرهاب وبدأنا التنمية.. و«الشريف»: إعادة بناء العلاقة بين الدولة والأهالي

شيوخ القبائل: أرضنا مستقبل الاستثمار والرئيس أوفى بوعوده لنا

الأهالي: التنمية أعادت اكتشاف المحافظة ومقوماتها الهائلة

الصفحة الخامسة

«حياة كريمة».. مشروعات بنية تحتية ومساكن لموظفي الحكومة

مشروعات خدمية وسكنية في «أبوزريبة» للتيسير على المواطنين.. ومدارس وطرق تنموية وحفر آبار وإنشاء سدود بمركز ومدينة السلوم

مستشفى السلوم.. صرح طبي يجذب السياحة العلاجية

افتتاح وحدة «أبوميلاد» الصحية.. والمحافظة تسهم في 50% من قيمة الكشف تخفيفا عن المواطنين

المحافظ: تنمية شاملة فى مناطق رأس الحكمة والنجيلة وسيوة

المنفذ البري.. نافذة تجارية في «الغرب» بمساحة 275 فداناً.. وجرى تطوير 37 مبنى إداريا

موقف سيارات وسوق حضاري ومحطة تحلية لتنمية المدينة الحدودية

وكيل «الإسكان»: مساحته 10 آلاف م2.. ويسع 70 سيارة ميكروباص و24 أوتوبيساً لخدمة الأهالي

«العلمين الجديدة».. دُرة مدن «الجيل الرابع» وبوابة مصر على أفريقيا

القطار الكهربي يربطها بمدينة 6 أكتوبر.. وتعويض أهالي رأس الحكمة ببناء مدينة سكنية متكاملة لهم ومنح كل متضرر منزلاً بديلاً أو مبلغا ماليا

الصفحة السادسة

بدأت بتحضير أوَّلى استمر نحو عام تبعته مناقشات موسّعة داخل اللجان لمدة 5 أسابيع

الحوار الوطني الجلسات تصل إلى محطة «التوصيات الأخيرة»

مجلس الأمناء يناقش توصيات 13 لجنة فرعية اليوم

«رشوان»: اللجان انتهت من صياغة التوصيات والمقترحات ويجرى تجهيزها لعرضها على المجلس.. و«فرحات»: الهدف توافق أي نظام انتخابي مع الدستور

«المحليات» تطلب إجراء الانتخاب بواقع 75% بالقائمة المطلقة المغلقة و25% بـ«النسبية المنقوصة» و«مباشرة الحقوق السياسية» تقترح 3 أنظمة انتخابية لـ«النواب والشيوخ».. و«عبدالقوى»: التحدي الأساسي بين القوى السياسية خلال الفترة المقبلة هو القدرة على صياغة توصيات ومخرجات توافقية تلبي مصلحة الوطن

د. ريهام باهي: كل الطوائف شاركت في صياغة التوصيات ونسعى لرفعها للرئيس في سبتمبر

عضو مجلس الأمناء: حققنا فكرة المساحات المشتركة بحضور المعارضة والشباب والمرأة

«الحوار» شهد العديد من الرؤى والطروحات حول مختلف القضايا كالتعليم والأسرة

الصفحة السابعة

«الأحزاب»: مخرجات «الحوار» تصاغ حالياً في لجان متخصصة مغلقة داخل الأكاديمية الوطنية للتدريب قبل رفعها لـ«السيسي»

الحوار يسهم في بناء الجمهورية الجديدة.. والتوصيات تستهدف بناء مستقبل أفضل.. و«الوفد»: تنوع في الآراء ووجهات النظر والتوصيات تحتاج إلى ضبط قانوني

«الجيل»: قرارات تنفيذية وتعديلات تشريعية للوصول إلى صيغة توافقية.. و«مصر أكتوبر»: الجلسات التخصصية المغلقة تؤكد جدية الحوار الوطني وتعطي ثقة للأطياف المشاركة

«التجمع»: تحول لافت في إدارة الحكم.. و«الناصري»: فرصة لزيادة مساحة الحريات وتعزيز ملف حقوق الإنسان.. ولا بد أن تلمس المخرجات المواطن

ممثلو «تنسيقية الشباب»: إنشاء مفوضية مكافحة التمييز وقانون الوصاية على المال.. وإطلاق قوانين خاصة بحرية تداول المعلومات

«صابر»: «الحوار» أنهى حالة الانسداد السياسي ونشهد انفراجة غير مسبوقة.. و«خليل»: إنشاء إدارة خاصة داخل الإدارة المحلية مهمتها التنسيق بين المستويات المحلية والهيئات الخدمية.. والمحليات حلقة الوصل بين الحكومة والمواطن وأداة لتحقيق الرضا العام.. و«الجندي»: يجب فصل الإدارة المحلية والمجالس المحلية بـ«قانونين»

إيهاب الطماوي: من حق القوى السياسية التعبير عن رأيها بشأن النظام الانتخابي الأمثل

مقرر «الأحزاب السياسية»: صياغة مخرجات الحوار دليل على التغيير في ظل الجمهورية الجديدة

إجراء الانتخابات النيابية بنظام القائمة المغلقة المطلقة يحقق التيسير على الناخبين.. ويدعم التواصل والتنسيق بين القوى السياسية والأحزاب

الصفحة الثامنة

«العالم علمين».. تجربة صيفية

فريدة حكيم: مصر مصدر البهجة للمنطقة العربية.. وتنظيم مهرجان العلمين تأكيد على أمنها واستقرارها

«العالم علمين» استقطب كل نجوم الوطن العربي

أراعي كلمات أغنياتي لأنها تدخل جميع البيوت

أنا مدرسة في منطقتي الغنائية.. وألبوم «الكبير» سيكون أحد فصولها الناجحة

أنغام ومحمد محسن وأمين بودشار نجوم الأسبوع السادس للمهرجان