رئيس حزب العدل: الحوار الوطني نجح في كسر حالة الجمود

قال النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، إن الحوار الوطني جاء في توقيت كنا بحاجة شديدة لإجراء حوار، واشتبكنا مع هذا الموضوع من أول لحظة، ورحبنا به، وكان مهم جدًا ما حدث في لجنة العفو الرئاسي، وخروج عدد من المحبوسين، وهذا خلق حالة من الأجواء الإيجابية خلال الفترة الماضية.

نتمنى استمرار العفو

أضاف «إمام»، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة الحياة، اليوم الثلاثاء، أننا ما زلنا نحتاج إلى مجهود أكثر في هذا الموضوع، متابعا «نتمنى أن تسرع هذه الوتيرة ونرى خروج عدد كبير من المحبوسين خلال الفترة المقبلة».

مناقشات تفصيلية بالحوار الوطني

وأكد رئيس حزب العدل، أن الحوار الوطني نجح في كسر حالة الجمود وعدم الحوار، وأصبح هناك مناقشات تفصيلية حول عدد من القضايا، وحدث توافقات حول قضايا جيدة في مجالات كثيرة، فعلى المستوى السياسي شهدنا نجاحات في عدد من الموضوعات، وأيضًا هناك موضوعات ننتظر منها نتائج أكثر قوة ووضوحًا.