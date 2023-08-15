تنسيق المعاهد الفنية الصحية 2023.. اعرف المؤشرات الأولية للمرحلة الثانية

على مدار الساعات القليلة الماضية، حرص طلاب الثانوية العامة 2023 على تسجيل رغباتهم في تنسيق المرحلة الثانية، التي بدأت اليوم وتستمر حتى السبت المقبل، الأمر الذي جعل الطلاب يبحثون عن نتيجة عن الكليات والمعاهد المتاحة، وتحديدا تنسيق المعاهد الفنية الصحية 2023 وفق العام الماضي، حتى يتمكنوا من تسجيل رغباتهم الأولى وفق المجموع الخاص بهم، لضمان ترشيح الكليات التي يرغبون بها.

ويترقب طلاب تنسيق المرحلة الثانية 2023، النتيجة الخاصة بها، التي من المقرر أن يتم غلق تسجيل الرغبات بها 19 أغسطس الجاري، ونوضح من خلال هذا التقرير، تنسيق المعاهد الفنية الصحية 2023 وفق تنسيق العام الماضي، كالتالي:

تنسيق المعاهد الفنية الصحية 2023

جاءت مؤشرات تنسيق المعاهد الفنية الصحية 2023 وفق تنسيق العام الماضي، كالتالي:

- بالنسبة للحاصلين على الثنوية العامة، فجاءت المؤشرات الأولية للمعهد بحد أدنى 271 درجة، أي الحاصلين على نسبة مئوية 66.09% أو أعلى.

- أما بالنسبة للحاصلين على شهادة الثانوي الفني التجاري، فجاءت المؤشرات الأولية بحد أدنى 96.89% أو أعلى.

- أما بالنسبة للحاصلين على الثانوي الفني الصناعي، فجاءت المؤشرات الأولية وفق تنسيق العام الماضي بحد أدنى 96.57% أو أعلى.

وبالنسبة لتنسيق المرحلة الثانية 2023، فأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الحد الأدنى لها بواقع 250 درجة فأكثر أي بنسبة 60.98% لطلاب الشعبة العلمية، بعدد طلاب 259 ألفا و445 طالبا وطالبة، و238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05% لطلاب الشعبة الأدبية.