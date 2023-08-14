انخفاض أسعار الدواجن والبيض.. والغرف التجارية: كيلو الفراخ بـ68 جنيها

قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الدواجن تراجعت بقيمة 4 جنيهات للكيلو في المزرعة.

انخفاض أسعار الدواجن والبيض

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، «سعر الفراخ في المزرعة بـ60 جنيها، ومن المفترض ألا تبيع أكثر من 68 جنيها في الأسواق»، مشيرا إلى أن سعر طبق البيض في المزرعة، يصل إلى 104 جنيهات، ولا يجوز أن يتم بيعه بفارق يصل إلى 30 جنيها بالأسواق.

إقرار انخفاض الأسعار

وأكد السيد، أن أسعار الأعلاف تراجعت، وهو ما يشير إلى ضرورة انخفاض أسعار الدواجن والبيض في الأسواق، مشددا على ضرورة اضطلاع الجهات الرقابية بمهامها خلال الفترة المقبلة، لإقرار انخفاض الأسعار الذي شهدته المزارع على أسواق التجزئة.