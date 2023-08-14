10 فوائد للصوب الزراعية.. منها زيادة الإنتاجية وترشيد استخدام المياه

تعمل الصوب الزراعية على زيادة إنتاجية المحاصيل، فضلا عن ترشيدها لاستخدام المياه، كما تعتبر منشآت خاصة تحمي النباتات من التقلبات المناخية، سواء ارتفاع درجات الحرارة أو انخفاضها أو أي عامل مناخي يؤثر في عملية الإنتاج، وفق الدكتور محمد غريب، الباحث بقسم المحميات الطبيعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

10 فوائد للصوب الزراعية

وقال غريب، خلال استضافته في برنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى، إن هناك عدة فوائد للصوب الزراعية لزيادة الإنتاجية وترشيد استخدام المياه، وتتمثل هذه الفوائد في:

1- بها 3 مستويات من التكنولوجيا ما بين عالية ومتوسطة ومنخفضة التكنولوجيا.

2- بها مساحات مختلفة من الأنماط وكلما كبرت مساحة الصوبة كانت عوامل التحكم المناخى أكبر.

3- تعتبر محاصيل الصوب تتميز عن محاصيل الأرض المكشوفة في أنها غير محدودة النمو.

4- الصوب الزراعية تقدم محاصيل في فترات مختلف العام.

5- الصوب الزراعية إمكانياتها أعلى من الأرض المكشوفة على مستوى الإنتاج من 3 إلى 4 أضعاف.

6- مقابل 12 كيلو للصوب فأن المتر المربع من الأرض المكشوفة تنتج 3 أو 4 كيلو من الخيار .

7- الصوب تعظم الاستفادة من وحدة المياه.

8- زيادة العائد من التصدير مما يساهم في زيادة الدخل القومي.

9- تساهم الصوب الزراعية في التوفير في كمية المياه المستخدمة في الري حيث يتم ري النباتات بما تحتاجه فقط بدون أي أهدار.

10- التوفير في كمية الأسمدة المستخدمة في التسميد.