ثروت الخرباوي لـ«الشاهد»: الغزالي كان متناقضا وحصل على منافع من الجماعة الإرهابية

قال الكاتب والمفكر ثروت الخرباوي، إنّ الشيخ محمد الغزالي ظلّ على فكرته الإخوانية، وكان يحب أغاني أم كلثوم ويسمعها ويعزف على البيانو ولم تكن ابنته محجبة، أي أنه كانت لديه حياة بشكل يختلف عن مخزونه الفكري في الكتب.

وأضاف الخرباوي، في حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي الدكتور محمد الباز، مقدم برنامج الشاهد، على قناة إكسترا نيوز، أن الشيخ الغزالي كان متناقضا، كأنه يريد أن يعجب طائفتين من الناس؛ الأولى مستنيرة والثانية متشددة، فيظهر في بعض الأحيان بمظهر المستنير وفي أحيان أخرى بصورة متشددة.

محاكمة المتهمين في قضية فرج فودة

وشدد على أن الشيخ الغزالي كان يحصل على منافع من الإخوان بشكل أو بآخر، إذ ارتبط بالجماعة حتى بعدما تركهم، لكنه ظل متمسكا بالفكرة وبخاصة إذا تماشت مع مصلحته، كما اختلفت تصريحاته وحواراته ومقالاته عن بعض كتاباته، مثل شهادته في محاكمة المتهمين في قضية فرج فودة، حيث قال إن فرج فودة كان مرتدا وكان يجب أن تنفذ الدولة فيه حكم الردة، وبالتالي فإن من ينفذها غير الدولة يجب أن يحاكم بتهمة التعدي على حق الدولة لا أن يتهم بالقتل.