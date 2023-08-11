مختار نوح لـ«الشاهد»: الإخوان لم ترفض العنف ودفاعها عن شكري مصطفى سبب فتنة

قال مختار نوح، الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، إنّ جماعة الإخوان الإرهابية لم تكن ترفض أعمال العنف، حتى التي كانت تنفذها جماعة التكفير والهجرة بتأسيس الإرهابي مصطفى مشهور بدعية للحدود القصوى، فقد كانت تقول تخاريف.

مجلة الدعوة الإخوانية

وأضاف نوح، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج الشاهد، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أنّ مجلة الدعوة الإخوانية كان يجب أن تعلن رفض هذه الأفكار البدعية مثل حتمية الهجرة والانعزالية واقتحام المجتمعات وغيرها، كما أن الجماعة لم ترفض تمويل الرئيس الليبي الأسبق معمر القذافي لشكري مصطفى، حتى في عهد المرشد الأسبق عمر التلمساني.

الجماعات الإسلامية

وتابع الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية: «الإخوان وبعض القوى السياسية دافعوا في المحاكم عن التكفير والهجرة وساعدوا في فتنة أن شكري مصطفى سيخرج من السجن ليحكم العالم، وبالتالي، فإن المسجونين من أعضاء الجماعة الذين كانوا يفكرون في الخروج منها ترددوا في ذلك، لأن عددا كبيرا من محامي مصر وفي مقدمتهم محاميو الإخوان دافعوا عن شكري مصطفى».