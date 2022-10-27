ثروت الخرباوي: أنتصر لوطني ولا أبتغي منصبا.. وأنا على وشك مغادرة الحياة

أكد الدكتور ثروت الخرباوي، الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية والمحامي بالنقض، أهمية دور الشعب المصري والأجهزة الإعلامية في التصدي للشائعات، مطالبًا الإعلام أن يؤدي وثبة حقيقية لمخاطبة المصريين بالحقائق القائمة، مؤكدًا حرصه على مصلحة الوطن وخوفه عليه، وأنه لا يبتغي شهرة أو منصبا.

الفن يلعب دورا مهما في حياة الشعوب

وشدد «الخرباوي» خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، على أهمية الفن، مؤكدًا أنه يلعب دورًا في بناء الوعي لدى المصريين.

وأشار إلى أنه التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل ذلك، مضوحا: «في أحد الجلسات قال لي إن الناس يقرأون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا قامت القيامة وفي أحدكم غرسة فليغرسها، أخبرني أنه يرى أن هذه المعاني تتسع لما هو أبعد من الحديث عن يوم القيامة».

حريص على مصلحة الوطن

ولفت الدكتور ثروت الخرباوي إلى حرصه على مصلحة الوطن وأبنائه، قائلا: «أنا حريص على هذا الوطن وأولادي، وأن يبقى هذا الوطن شامخًا بين الأمم»، مضيفًا: «والله أنا أنتصر لوطني ولا أنتصر لرئيس، فأنا أكاد أن أغلق عليّ باب حياتي، وينبغي علينا أن نخرج لحماية مصر التي لا نملك غيرها، أنا أقول كلمتي هذه وأنا على وشك مغادرة الحياة، ولا أبتغي مالًا أو شهرة أو منصب».