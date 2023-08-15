«حلوان» تواصل استعداداتها لاستقبال أسبوع الجامعات والمعاهد العليا

تابع الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، سلسلة جولاته التفقدية الدورية، بهدف متابعة استعدادات الجامعة لاستقبال أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الثالث عشر، المزمع عقده في الفترة من 8 إلى 14 سبتمبر المقبل، تأتي هذه الجولات، في إطار جهود الجامعة لرفع كفاءة بنيتها التحتية وتجميلها، استعدادًا لاستقبال الحدث المهم، الذي سيجمع شباب الجامعات والمعاهد العليا في رحاب جامعة حلوان.

تعزيز التواصل والتبادل الثقافي بين الطلاب

وأشار رئيس الجامعة، إلى أهمية هذا الأسبوع في تعزيز التواصل والتبادل الثقافي بين الطلاب من مختلف الجامعات والمعاهد، مؤكدا دور الأنشطة الطلابية في تعزيز مهاراتهم وقدراتهم المختلفة.

وأضاف أن الجامعة تعمل على قدم وساق، على توفير البيئة المثلى لاستضافة هذا الحدث، وتوفير جميع الخدمات الضرورية لضمان نجاحه وإثرائه بالفعاليات المميزة، حيث يحظى أسبوع شباب الجامعات برعاية واهتمام ودعم من الدولة المصرية، وإشراف مباشر من رئاسة مجلس الوزراء، ووزاتي التعليم العالي والبحث العلمي، والشباب والرياضة.

وتشمل خطة التطوير، تطوير الشوارع الرئيسية بالجامعة والمسطحات الخضراء حولها وكذلك شبكات الري، بالاضافة إلي المطعم المركزي، والملاعب وجميع الأماكن المعنية باستضافة أنشطة الأسبوع.

تنظيم فعاليات أسبوع شباب الجامعات

تنظيم فعاليات أسبوع شباب الجامعات بقيادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية، والأستاذ هشام رفعت أمين الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ محمد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.