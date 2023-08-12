مستشار رئيس جامعة حلوان: طلاب من ذوي الهمم يشاركون فى «أسبوع شباب الجامعات» للمرة الأولى

أكد الدكتور أحمد فاروق، مستشار رئيس جامعة حلوان للأنشطة الطلابية، أن الجامعة تجرى استعداداتها النهائية لأسبوع شباب الجامعات الـ13 المقرر إقامته على أرض جامعة حلوان، موضحاً أن 35 جامعة حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية حتى الآن سجلت للمشاركة.

وأضاف «فاروق»، فى حوار لـ«الوطن»، أن أسبوع شباب الجامعات سيشهد لأول مرة مشاركة مميزة للطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة فى العديد من الألعاب الرياضية والهوايات المختلفة بما يتماشى مع رؤية واستراتيجية الدولة.. وإلى نص الحوار:

ما أبرز الاستعدادات لأسبوع شباب الجامعات الـ13 المقرر إقامته على أرض جامعة حلوان؟

- الجامعة تواصل استعداداتها النهائية لأسبوع شباب الجامعات وبتوجيهات مباشرة من الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وبدأ تنظيم الأسبوع من عام 1954، ليصل بنا حالياً إلى رقم 13 والمقرر إقامته فى رحاب جامعة حلوان، وسيقام من الفترة 8 إلى 14 سبتمبر، وحفل الافتتاح سيكون يوم 9 سبتمبر الساعة 11 صباحاً فى الصالة المغطاة للألعاب الرياضية فى الجامعة، ويضم عدداً من الأنشطة الرياضية المختلفة من فنية ورياضية واجتماعية ويقام على هامشه عدد كبير من الأنشطة الموازية كالحفلات الموسيقية والمسرح والرسم والنحت وغيرها من الأنشطة.

د. أحمد فاروق: نسبة تمثيل الطالبات 40% حتى الآن.. وتقدمنا لاستضافة أسبوع الشباب العربي

حدثنا عن خطة الجامعة فى تنظيمه؟

- وضعت الجامعة خطة تعتمد على الخبرات والإمكانيات والأساتذة فى تنظيم الأسبوع، كحفل الافتتاح الذى سيحتوى على عرض رياضى من كليتى التربية الرياضية البنين والبنات، وحفل الختام سيعتمد على العرض الموسيقى وسيتم إحياؤه من قبل فرق الكورال المتخصص فى الكليات ومشاركة من كليات الفنون التطبيقية والجميلة والتربية الفنية وغيرها من الفعاليات التى سيكون لها دور كبير فى إبراز مواهب الطلاب بجميع الأنشطة والهوايات، والجامعة لديها إمكانيات تتمثل فى مجمع الفنون الذى سيستضيف كافة الهوايات والأنشطة الفنية، وبالنسبة للملاعب الرياضية تم تجهيزها على أعلى مستوى وتضاهى أكبر الملاعب الرياضية ومنها مركز المنشآت الرياضية ويضم صالة تكلفتها 15 مليار جنيه، وصالة ألعاب رياضية تتسع لـ5000 متفرج، و4 ملاعب كرة سلة مفتوحة و4 ملاعب كرة يد و4 ملاعب تنس أرضى مفتوحة و4 ملاعب خماسيات كرة قدم مجهزة على أعلى مستوى بجانب رفع الكفاءة للمدينة الجامعية لاستقبال الطلاب من مختلف الجامعات، والأسبوع يشمل العديد من الحفلات والخدمات المختلفة، كموكب الزهور من خلال عربات زهور تجوب الجامعة والحفلات الغنائية المنتشرة فى جميع شوارع الجامعة.

ما الجهات المشاركة فى أسبوع شباب الجامعات؟

- الأسبوع يحظى باهتمام كبير جداً من قبل الوزارات والهيئات العامة والخاصة، كوزارة الشباب والرياضة ووزارة التعليم العالى ووزارة الصحة ومساهمات كبيرة منها فى القوافل الطبية التى تخرج منها.

ماذا عن نسبة تمثيل الطالبات؟

- حتى الآن وصلت لـ40% من الأعداد المشاركة نظراً لأن جميع المسابقات مناصفة بين الجنسين فى العدد، وهناك عدد من المسابقات تجد أن نسب مشاركة طلاب ذوى الاحتياجات الخاصة أكبر من النسب الأخرى.

ماذا عن مشاركة الطلاب من ذوى الهمم والاحتياجات الخاصة؟

- سيكون لهم دور كبير فى المشاركة من خلال بعض الأنشطة الرياضية كتنس الطاولة وألعاب القوى والرماية وبعض المسابقات، ولأول مرة فى أسبوع شباب الجامعات أن يكون أسبوعاً دامجاً يشارك فيه طلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة بجانب زملائهم.

الهدف الأصلي للمشاركة هو التعارف والتقارب بين كل الشباب وإطلاعهم على ما يحدث في الجمهورية الجديدة

ما أبرز الأهداف والنتائج من مشاركة الطلاب فى أسبوع شباب الجامعات؟

- الهدف الأصلى للمشاركة والتجمعات الشبابية هو مشاركة الطلاب والتعارف والتقارب بين كل الشباب المصرى، وأحد أهدافه أيضاً هو إطلاع الشباب على ما يحدث فى الجمهورية الجديدة من خلال الندوات المختلفة باستضافة رموز المجتمع المصرى للاطلاع على كل ما يتعلق بالجمهورية الجديدة، وهناك عدد من اللقاءات سيتم تنظيمها خلال الأسبوع.

المشاركون

عدد الجامعات وصل فى التسجيل النهائى حتى الآن 35 جامعة، 27 جامعة حكومية و6 جامعات خاصة و6 جامعات أهلية و4 جامعات تكنولوجية، ولأول مرة فى تاريخ أسبوع شباب الجامعات يسمح بالمشاركة للجامعات الخاصة والأهلية والتكنولوجية، وهو حدث سيظل بصمة فى تنظيمه، وأسبوع شباب الجامعات محلى، ولا توجد جامعات غير مصرية مشاركة، والجامعة تقدمت لاستضافة أسبوع شباب الجامعات العربى.