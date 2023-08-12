منظمون أسبوع شباب الجامعات: الاتحادات والأسر الطلابية وضعت خطة لاستقبال الضيوف

أكد عدد من الطلاب المشاركين والمنظمين لأسبوع شباب الجامعات المقرر تنظيمه فى شهر سبتمبر المقبل فى رحاب جامعة حلوان، أن هناك خطة كبيرة تم وضعها من جانب الاتحادات والأسر الطلابية تحت إشراف الجامعة، لاستقبال الضيوف من مختلف الجامعات، بما يتماشى مع رؤية وتوجّهات مجلس جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، موضحين أن هناك استعدادات تتم على قدم وساق من الطلاب المشاركين فى تنظيم الأسبوع.

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وقال على السيد، الطالب بالامتياز بكلية الطب، ورئيس اللجنة الطبية بأسبوع شباب الجامعات، إن اتحاد الطلاب له مشاركة كبيرة وسيكون له دور بارز فى استقبال الطلاب والضيوف من مختلف الجامعات والمحافظات، مضيفاً أن هناك أكثر من لجنة تم تجهيزها لتولى مهام الاستقبال وتوفير جميع الخدمات للطلاب المشاركين، وهناك خطة طوارئ كاملة تم تجهيزها وستكون موزّعة فى أسبوع شباب الجامعات، موضحاً أن أسبوع شباب الجامعات له دور كبير فى تلاقى الأفكار والرؤى بين الشباب.

وأشار إلى أن هناك مشاركة متميزة لطلاب جامعة حلوان فى مختلف المجالات من أجل توفير بيئة مناسبة وخدمة متطلبات جميع الضيوف من طلاب الجامعات تليق باسم الجامعة، وهناك ترحيب كامل من الطلاب بالمشاركة.

وأضاف «السيد» أن الجامعة دعمت الطلاب والشباب وذلّلت جميع العقبات واستمعت إلى الطلاب والشباب بمختلف المجالات، والجامعة تعتمد حالياً بشكل كبير على أفكار الشباب فى التطوير والتحديث لكل المجالات وتوفير كل المتطلبات.

الدولة داعمة بقوة لرغبات وطموحات الشباب

وأكد أن الدولة خلال السنوات الأخيرة قامت بدعم الشباب للارتقاء بهم وبإمكانياتهم وقدراتهم، موضحاً أن الدولة داعمة وبصورة كبيرة لأفكار الشباب بمختلف المجالات العلمية والبحثية، مناشداً جميع الطلاب والشباب ضرورة الاهتمام بالأنشطة التى تعمل على تنمية مهاراتهم.

وقالت دينا عبدالحليم، نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة حلوان، إن الاتحاد لديه شغف كبير بأسبوع شباب الجامعات، لما له من أهمية كبيرة فى تنمية مهارات الطلاب، والاتحاد بدأ الاستعداد مبكراً من خلال المتابعة الدورية لكل الاحتياجات للوقوف على مدى الجاهزية، بجانب إعداد الطلاب المؤهلين لتمثيل الجامعة من خلال المسابقات التى تتم فى الكليات والمجالات المختلفة واختيار الطلاب الممثلين، بجانب استقبال الطلاب والمشاركين وتوفير جميع المتطلبات لهم.

وأضافت أن أسبوع شباب الجامعات له إضافة كبيرة لجميع الطلاب المشاركين من خلال التعارف والاستماع والمشاركة، خاصة أن كل جامعة ستشارك بعدد لا يقل عن 100 طالب وطالبة، وهو ما يمنح فرصة للاندماج بين الطلاب والاستفادة من خبرات بعضهم.

وعلى هامش أسبوع شباب الجامعات سيُقام ملتقى رؤية مصر 2030، وسيشارك به اتحاد طلاب الجامعات، وهدفه وضع مقترحات جديدة لتطوير الفكر والنشاط الطلابى ورفع الوعى للشباب بمفهوم التنمية المستدامة، وكل جامعة ستقدم ورقة عمل ومقترحات يتم الاستفادة منها.

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وقال عصام الدين محمد، رئيس اتحاد طلاب جامعة حلوان، إن الجامعة استعدت لاستضافة أسبوع الشباب منذ الإعلان الرسمى لاستضافتها الماراثون، من حيث رفع كفاءة المنشآت الجامعية والمبانى المستضيفة للأنشطة، وتجهيز الطلاب للحدث، مضيفاً أن أسبوع شباب الجامعات أهم حدث رياضى للأنشطة الطلابية.

وأضاف «عصام» أنه بمجرد معرفة استضافة الجامعة للأسبوع تم التجهيز له من قِبل الاتحاد، وهناك استعدادات تتم على قدم وساق، مضيفاً أن الهدف الرئيسى حالياً من التنظيم هو أن يتم توفير جميع الخدمات والمتطلبات التى يحتاجها الطلاب بمختلف الهوايات والمسابقات، مناشداً طلاب الجامعات المشاركة فى الأنشطة الطلابية والرياضية لتنمية القدرات والمهارات.