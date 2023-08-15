سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم.. جرام 18 يسجل 1929 جنيها

شهد سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم، استقرارا، حيث أن جرام 18 سجل 1929 جنيها للشراء، بعدما شهد الذهب في التعاملات الصباحية تراجعاً في الأسعار.

سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم.. جرام 18 سجل 1929 جنيها

وتستعرض «الوطن» سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم، من بينها جرام 18 حيث سجل 1929 جنيها، وفق ما أعلنته بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في ختام التعاملات 2571 جنيهاً للشراء، قبل إضافة سعر المصنعية والضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم بختام التعاملات 2250 جنيهاً للشراء، قبل إضافة سعر المصنعية والضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 18

في حين جاء سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم، حيث سجل جرام 18 نحو 1929 جنيها، وسجل جرام الذهب عيار 22 اليوم 2357 جنيهاً للشراء، وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم 1500 جنيه للشراء، وذلك قبل إضافة سعر المصنعية والضريبة.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 18000 جنيه للشراء، قبل إضافة سعر المصنعية والضريبة، وهو الذي يزن 8 جرامات من عيار 21.