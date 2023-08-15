سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء في مصر.. «اعرف وصل كام»

شهد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 15-8-2023 في مصر خلال بداية التعاملات المسائية حالة من الاستقرار، بعدما شهد تراجعاً خلال التعاملات الصباحية، وهو يُعد العيار الأكثر انتشاراً بين المواطنين.

لذا تستعرض «الوطن» أسعار الذهب اليوم حسب آخر تحديث لبيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب في الغرفة التجارية، من بينها سعر جرام الذهب عيار 21.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في بداية التعاملات المسائية 2560 جنيهاً للشراء، قبل إضافة سعر المصنعية والضريبة، وهو العيار الأكثر نقاءً.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 2240 جنيهاً للشراء، قبل إضافة سعر المصنعية والضريبة، وهو العيار الأكثر شيوعاً في مصر.

سعر جرام الذهب عيار 18

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 1920 جنيهاً للشراء، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم 1493 جنيهاً للشراء، في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم 2347 جنيهاً للشراء.

سعر الجنيه الذهب

كما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء بالتعاملات المسائية 17920 جنيهاً للشراء، قبل إضافة سعر المصنعية والضريبة.