هل تشهد أسعار الذهب انخفاضا جديدا اليوم؟.. خبير يجيب

شهدت أسعار الذهب خلال الأيام القليلة الماضية تذبذبا شديدا، حيث تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 2265 جنيها في تعاملات اليوم الثلاثاء 15-8-2023.

وبحسب بيانات شعبة الذهب، فإنّ جرام الذهب 21 تراجعا بقيمة 135 جنيها، في أقل من 24 ساعة، حيث وصل السعر اليوم إلى 2265 جنيها مقابل 2400 جنيه قبل يومين، ويعتبر الذهب عيار 21 هو الأكثر تداولا في الأسواق، على مستوى محافظات الوجه البحري القبلي.

توقعات أسعار الذهب

وتوقع فرج لـ«الوطن» تراجع أسعار الذهب خلال الأيام القليلة المقبلة، لتصل إلى 2200 جنيه، مشيرا إلى أنّ أسعار الذهب في مصر تقترب من الأسعار العالمية، كما أنّ الذهب استثمار طويل المدى.

أسعار الذهب في مصر اليوم

في المقابل، سجلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 15-8-2023، عيار 18 نحو 1941 جنيها للشراء، و1924 جنيها للبيع دون مصنعية، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 2589 جنيها للشراء، و2566 جنيها للبيع دون مصنعية، وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 18120 جنيها.