البنتاجون ينفي وجود تحركات عسكرية أمريكية في العراق

نفت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، ما يتم تداوله في الإعلام المحلي ووسائل التواصل الاجتماعي بالعراق، حول «تحركات عسكرية أمريكية هناك».

لا تحركات عسكرية أمريكية في العراق

وأكدت الوزارة، وفقا لقناة «الحرة» الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عدم حدوث أي تحركات من هذا القبيل في الأيام القليلة الماضية، سواء كان باتجاه العراق أو داخله، وأن مقاطع الفيديو المتداولة على أنها لقوافل أمريكية لا علاقة لها بالقوات الأمريكية.

شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي

كانت وسائل إعلام محلية وحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي في العراق تداولت أنباء ومقاطع فيديو تشير إلى ما وصف بـ«تحركات عسكرية أمريكية» و«قوافل أمريكية» في البلاد.