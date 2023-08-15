وزير الخارجية: عقد الاجتماع المقبل للجنة الاتصال بشأن سوريا في العراق

أكد سامح شكري وزير الخارجية، أن أعضاء لجنة الاتصال بشأن سوريا، يتطلعون لاستمرار الروح الإيجابية التي سادت الاجتماع، مشيدًا بالمرونة التي أبداها الجانب السوري في إطار بلورة بيان الاجتماع، وما جرى شرحه من جهود تٌبذل.

وأشاد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده على هامش اجتماع لجنة الاتصال بشأن سوريا بالقاهرة، وأذاعته فضائية «القاهرة الإخبارية»، بحيوية الإطار في ضوء الجمود الذي اكتنف الأزمة السورية على مدى 5 سنوات، والأثر السلبي الذي وقع على الشعب السوري، نظرًا لعدم الاهتمام الدولي بالقضية والأزمة السورية وإيجاد السبل والإطار الذي يتم من خلاله التعامل مع هذه القضية، خاصة في بعدها الإنساني، وما تعرض له الشعب السوري الشقيق من معاناة وتهديد على مدار عقد كامل من الزمان.

وأشار إلى أنه جرى الاتفاق على عقد الاجتماع المقبل للجنة الاتصال بدعوة من الحكومة العراقية، وأنه سيتم تحديد الموعد في أقرب فرصة من خلال المشاورات على المستوى الدبلوماسي.

وأكد سامح شكري، أن أعضاء لجنة الاتصال بشأن سوريا اتفقوا على ان تجتمع اللجنة على هامش أعمال الجمعية العامة خلال شهر سبتمبر المقبل، في إطار التداول وتبادل الرؤى، ورصد آخر المستجدات، في إطار الاتصالات الثنائية أو الجماعية التي تقوم بها دول الاتصال مع الأطراف الدولية المهتمة، وأجهزة الأمم المتحدة المعنية.