ترامب: مغادرة القوات الأمريكية من أفغانستان أكثر لحظة مخزية في تاريخنا

ألقى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، باللوم على إدارة جو بايدن، لسحب قواتها من أفغانستان، معتبرا أن الأمر بمثابة رابط لقرار روسيا إطلاق العملية الخاصة في أوكرانيا.

وأعرب ترامب، عبر قناة «Full Send Podcast»، بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، عن اعتقاده أن الطريقة التي غادرت بها القوات أفغانستان كانت أكثر اللحظات المخزية في التاريخ الأمريكي.