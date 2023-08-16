السرقة حول العالم.. جرائم في أشهر متاجر أوروبا وأمريكا خلال شهر

نقلت وسائل إعلام غربية وعربية مشاهد الاقتحام المتكررة للمحلات بمختلف أنواعها في أوقات متفرقة في الولايات المتحدة الأمريكية، كان آخرها ظهور سرقات متنوعة في محلات أمريكية شهيرة تضم ملابس غالية الثمن.

اجتياح مستمر في الولايات المختلفة

انتشرت مشاهد السرقة في ولاية كاليفورنيا بعد اجتياح 30 شخصا لمجمع فاخر في كاليفورنيا بمبالغ وصلت إلى 30 ألف دولار في عملية تم وصفها بالجريئة، وسبقها عملية في متجر آبل في الولايات المتحدة وسط ذعر كبير في البلاد صاحبة أكبر اقتصاد في العالم بجانب سرقة أخرى لأموال بقالة صغيرة، في الوقت الذي لجأت محلات في ولاية سان فرانسيسكو إلى إغلاق الرفوف بالسلاسل المعدنية طوال الليل خوفا من تسلل اللصوص إلى المكان لسرقته في المساء.

سرقة في عز النهار في باريس

وقبل نحو 6 أسابيع سرقت عصابة مدربة في باريس محل مجوهرات في العاصمة الفرنسية وتم الاستيلاء على مجوهرات بملايين اليوروهات من متجر بياجيه في شارع (رو دو لا بيه) الأنيق، وكانت العصابة مكونة من رجل وسيدة يحملون مسدسا مزودا بكاتم صوت، اللافت في الأمر أن السرقة تمت قريبا من مقر وزارة العدل الفرنسية.

سرقة في النهار في إيطاليا

دخل لصوص لسرقة متجر مجوهرات في إيطاليا ولكن باغتهم صاحب المتجر بإطلاق النار عليهم وقتل إثنين من اللصوص مفاجأة، فيما هدد اللصوص حياة صاحب متجر المجوهرات، وحياة ابنته التى قيدوها أثناء عملية السرقة، بحسب ما أفادت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، وقالت إن ماريو روجيرو، البالغ من العمر 67 عاما، أطلق النار على اللصوص.

سرقة في عز النهار باليابان

وفي اليابان اقتحم 4 لصوص يابانيين ظهرا متجرا في شارع غينزا بالعاصمة طوكيو، وتسببوا في حالة من الذعر والصدمة لزوار أحد أبرز مناطق التسوق في البلاد، وكانوا يرتدون أقنعة للتخفي وسط ذهول المارة أصحاب المحال في ظل وجود أسلحة بيضاء.