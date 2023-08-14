إعصار «لان» يقترب من اليابان.. إلغاء الرحلات الجوية وتوقف حركة القطارات

أعلنت شركة سكك الحديد اليابانية المركزية لخدمة القطارات السريعة إلغاء جميع خدماتها بين محطتي ناغويا وشين أوساكا، غدًا الثلاثاء، استعدادًا لاقتراب الإعصار «لان»، الذي من المتوقع أن يضرب مناطق وسط اليابان وغربها.

إلغاء 240 رحلة

وألغت شركة الخطوط الجوية اليابانية، 19 رحلة اليوم الاثنين، بما في ذلك رحلات من وإلى مطار إيتامي غرب اليابان، ومن المتوقع أن تلغي أيضًا 240 رحلة، غدًا، ما أثر على أكثر من 20 ألف شخص، بحسب قناة «القاهرة الإخبارية».

وأوضحت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، أن الإعصار «لان» كان يتحرك ببطء باتجاه الشمال الغربي فوق المياه وعلى بعد 380 كيلومترًا، جنوب جزيرة «هاتشيجوجيما»، ويصاحبه ضغط جوي مركزي يبلغ 965 هكتوباسكال، وسرعة رياح تصل إلى 144 كيلومترًا/الساعة، وسرعة هبات هوائية فورية تصل إلى 198 كيلومترًا/الساعة.

هطول أمطار موضعية غزيرة

ومن المتوقع أن تتسبب العاصفة في هبوب عواصف رعدية وهطول أمطار موضعية غزيرة على سواحل المحيط الهادئ الشرقية والغربية لليابان، ما يؤدي لحدوث انزلاقات طينية وفيضانات في الأنهار.

وضرب اليابان في الثاني من أغسطس الحالي إعصار «خانون»، الذي أدى إلى انقطاع الكهرباء عن مئات آلاف السكان جنوبي البلاد وإلغاء مئات الرحلات الجوية.