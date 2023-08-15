زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب اليابان

كشف مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، اليوم الثلاثاء، عن وقوع زلزال شدته 5.1 درجة ضرب قبالة سواحل اليابان.

وأوضح مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، في بيان له مساء اليوم، أن مركز الزلزال على بعد 278 كيلومترا جنوب شرقي مدينة ناها التي يبلغ عدد سكانها نحو 300 ألف نسمة، وعلى عمق 36 كيلومترًا تحت سطح الأرض.

ولم ترد معلومات عن وقوع خسائر ودمار حتى الآن.

وفاة أكثر من 50 ألف شخص بزلزال تركيا المدمر

يشار إلى أن هذا الزلزال يعد الثاني في أقل من أسبوع بـ آسيا عقب حدوث 20 هزة أرضية في مدينة تركية مع عدم الإعلان عن خسائر، ولكن يأتي هذا بعد نحو 8 أشهر من وقوع زلزل مدمر مطلع فبراير الماضي في تركيا وسوريا توفي فيه أكثر من 50 ألف شخص.