ضبط 10 كيلو حشيش وهيروين بحوزة 12 متهمًا في كفر الشيخ

شنّت مديرية أمن كفر الشيخ، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، حملة أمنية مكبرة؛ استهدفت ضبط الخارجين على القانون من حائزي المواد المخدرة والأسلحة البيضاء، وتنفيذ الأحكام القضائية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير الأمن.

ضبط 10 كيلو حشيش وهيروين بحوزة 12 متهمًا

وأسفرت الحملة التي جاءت تحت إشراف اللواء أحمد نزيه، مدير المباحث الجنائية، والعميد حسن قاسم، رئيس المباحث الجنائية، عن ضبط 12 قضية مخدرات، بإجمالي 6 كيلوجرامات، و300 جرام من مخدر الحشيش، و4 كيلوجرامات و400 جرام من مخدر الهيروين، بحوزة 12 متهمًا، من بينهم 4 من ذوي المعلومات الجنائية.

تنفيذ 3400 حكم

كما تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بكفر الشيخ، من تنفيذ 3400 حكم، منها حكمين جنايات، و1700 حبس جزئي، و150 حكم «حبس مستأنف»، و1363 حكم «غرامات جزئية»، و25 حكمًا «غرامات مستأنفة»، و160 حكم «مخالفات».

يأتي ذلك، في إطار جهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ضبط المواد المخدرة، وملاحقة وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة.