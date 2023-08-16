ارتفاع حصيلة قتلى انفجار الدومينيكان إلى 11 أشخاص.. و10 في عداد المفقودين

ارتفع عدد قتلى الانفجار القوي بالقرب من عاصمة جمهورية الدومينيكان إلى 11، مع إصابة العشرات، و10 في عداد المفقودين، وكان رجال الإطفاء يبحثون بين الأنقاض المشتعلة بينما تجمع الناس خارج المستشفيات بحثًا عن أحبائهم المفقودين.

إخماد الحريق

وزار رئيس الدومينيكان لويس أبينادر سان كريستوبال، الواقعة غرب سانتو دومينجو، للقاء المتضررين، وقال مسؤولون إن عشرة أشخاص آخرين في عداد المفقودين وإن السلطات ما زالت تحاول إخماد الحريق وسط المباني المنهارة والمركبات المتفحمة.

وقع الانفجار في مخبز، حيث تحقق السلطات في سبب الانفجار حيث تعهدت باتخاذ إجراءات إذا لم تكن الشركة تعمل وفقًا للمعايير المناسبة.