سفارة الدومينيكان تحتفل بالذكرى الـ63 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية مع مصر

أعلنت سفارة الدومينيكان في القاهرة تنظيم حفل موسيقي، بمشاركة عازفة الكمان الدومينيكانية عائشة سيد، يوم الأحد 25 يوليو الجاري، في دار الأوبرا المصرية، في إطار الاحتفال بالذكرى الـ63 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية مع مصر.

لأول مرة.. عائشة سيد تعزف في مصر

وذكر بيان صادر عن سفارة الدومينيكان، اليوم الخميس، أنه في أول حدث لها في مصر، تعزف الدوميناكية عائشة سيد مقطوعة «فصول السنة الأربعة»، للمؤلف والعازف الإيطالي، أنطونيو فيفالدي، بالإضافة إلى مقطوعات لمؤلفين بارزين آخرين، برفقة أعضاء أوركسترا دار الأوبرا المصرية، وقيادة المايسترو أحمد فرج.

من جانبه، أكد القائم بأعمال بعثة الدومينيكان في القاهرة، آندى رودريجيز دوران، أن هذا الحدث الموسيقي يعزز جهود الرئيس لويس أبينادر، في دعم استراتيجية الدبلوماسية العامة التي تهدف إلى تعزيز مكانة البلاد، وتسليط الضوء على قيم وثقافة الشعب الدومينيكاني، وتنشيط العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع مصر وأفريقيا والشرق الأوسط.

أول لاتينية تقبل في مدرسة للموهوبين الصغار

ولدت عائشة سيد في سانتياغو (شمال الدومينيكان) وأصبحت أول لاتينية تقبل في مدرسة للموهوبين الصغار عندما كانت في سن الـ 13 عاماً.

قدمت مواهبها كعازفة منفردة على مختلف المسارح في جميع أنحاء العالم وحازت على شهادة البكالوريوس بتفوق من كلية الموسيقى الملكية في لندن، حيث حازت على منحة كاملة من Soirée d'Or التابعة للمملكة البريطانية، وحصلت أيضًا على منحة كاملة أخرى من مدرسة غيلدهول للموسيقى والدراما.