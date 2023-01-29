القائم بأعمال سفارة الدومينيكان: مشاركتنا بمعرض الكتاب لأول مرة حدث تاريخي

قال القائم بأعمال سفارة الدومينيكان بالقاهرة، آندي رودريجيز، إن مشاركة بلاده في معرض القاهرة الدولي للكتاب لأول مرة تعتبر حدثا تاريخيا، مضيفًا أن هذه المشاركة هي أول نشاط ثقافي للسفارة هذا العام، وسوف نشارك الفترة المقبلة في فعاليات بحجم هذه الأهمية.

المعرض يعبر عن كل الثقافات والحضارات

وأكد أن المعرض يعبر عن كل الثقافات والحضارات لذلك نحن نشارك فيه، وقمنا بتنظيم لقاءات ثقافية لتوسيع انتشارنا ووضع بصمتنا به، وهو يعتبر أكبر حدث ثقافي في الشرق الأوسط، مؤكدًا أن مصر نجحت في تنظيمه.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي تم تنظيمه، في جناح الدومينيكان بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الرابعة والخمسين.

وأشاد رودريجيز، بالدعم المستمر من رئيس الدومينيكان لويس أبينادر، ووزير الخارجية روبرتو ألفاريز، لدعم وطنهم فى الخارج، والقيم الثقافية الخاصة ببلادهم، وتقوية وتوسيع علاقات الدومينيكان فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

وعن إنشاء مركز ثقافى لجمهورية الدومينيكان فى مصر، قال: يوجد مجهود على كل الأصعدة لإنشاء هذا المركز، وهو يحتاج التنسيق والدعم المالى، ويعتبر ضمن الخطط الخاص بنا.

علاقات مصر والدومينيكان جيدة

وفيما يتعلق بالعلاقات السياسية بين البلدين، أوضح رودريجيز أنها علاقات جيدة جدا، حيث توجد اتفاقيات بين البلدين سوف يتم تفعيلها الفترة المقبلة.

وأضاف، من أهم هذه الاتفاقيات هو الاتفاق الثقافي بين وزارتي الثقافة في مصر والدومينيكان، ومن ضمن خطط المشروعات المستقبلية للسفارة تنظيم مائدة حوار لتنفيذ هذه الاتفاقية.

وقال: حضرت منتدى مهم بالغردقة، الأسبوع الماضي، لتبادل وجهات النظر مع رجال أعمال مصريين تحدثوا خلاله عن عدة أشياء منها التنمية المستدامة والاستثمارات.

وأشار رودريجيز، إلى حجم التبادل التجاري بين البلدين قائلًا: يبلغ حجم التبادل التجارى حوالى 100 مليون دولار، كما أعلن، عن زيارة مرتقبة لمسؤول رفيع المستوى في الدومينيكان إلى مصر سوف يتم الإعلان عنها قريبا.

وأضاف، أنه بدعوة الكاتبة البارزة روسا سيلفيريو، نقدر العمل الجدير بالثناء والإسهامات القيمة للمرأة الدومينيكانية فى المجال الأدبى.

ومن جانبها، قالت الشاعرة الدومينيكانية روسا سيلفيريو، إنها تزور مصر للمرة الأولى، وشاركت سابقا فى معرض مدريد وآخر فى الدومينيكان.

وأكدت، إنها تشارك فى معرض الكتاب من خلال كتب مختلفة تم نشرها فى إسبانيا، ومجموعة شعرية للسيدات الدومينيكانيات.

وأضافت، شاهدت الشباب مثقف جدا فى مصر، وسوف أدعو أصدقائى لزيارة مصر الفترة المقبلة.

فازت الشاعرة، بجائزة الشعر العالمية فى (إيطاليا - 2005)، وأصبحت بهذا أول شخص غير أوروبى يفوز مباشرة فى المسابقة التى نظمها مركز الدراسات Bosio de Regia فى كالابريا - إيطاليا منذ 1978، بالإضافة إلى ذلك فهى الفائزة بجائزة الشعر الوطنية (جمهورية الدومينيكان - 2011)، وجائزة Urtlamar للآداب فئة الشعر (نيويورك - 2017)، من بين جوائز وطنية وأجنبية أخرى.