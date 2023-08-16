أهالي المنطقة الغربية: مطروح قاطرة التنمية في الأعوام المقبلة 

أشاد أهالي مطروح والسلوم والعلمين، بمشروعات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير المنطقة الغربية بدءًا من غرب الإسكندرية وحتى مدينة السلوم، آخر المدن الحدودية الغربية لمصر.

وقال أهالي مطروح في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن المنطقة شهدت تغييرات كبيرة على كافة أصعدة المشروعات الصحية والتعليمية والطرق والبنية التحتية والمشروعات الاستثمارية الضخمة ومشروعات السياحة.

أهالي مطروح: مطروح كنز الاستثمار للأجيال المقبلة

وقال الشيخ أحمد منصور شامخ، أحد مشايخ مطروح، إن أهالي القبائل سعداء بزيارة الرئيس السيسي، لمدينة السلوم اليوم، مضيفًا: «على مدار السنوات الماضية، كنا دائما نقول إن منطقة الساحل الغربي، هي كنز الأجيال القادمة وبالفعل بدأت عجلة التنمية في المنطقة».

وأضاف «شامخ» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ أهالي مطروح لديهم تفائلا كبيرا بالاستثمار الكبيرة في المنطقة الغربية، وسعداء بأن تكون مطروح قاطرة التنمية في المرحلة المقبلة.

أهالي مطروح: العلمين شهدت مشروعات غير مسبوقة

وقال صلاح أبو شفيلة العشيبي، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، شرف للمدينة وأهاليها بالكامل، مشيرًا إلى أنّ جميع المدن والمناطق، شهدت أعمال تطوير كبيرة وعلى رأسها مدينة العلمين، التي أصبحت من أهم المدن الساحلية السياحية في العالم.

وأضاف أنّ العلمين شهدت طفرة غير مسبوقة في كافة الخدمات، من المستشفى إلى مشروعات قطاع التعليم والبنية التحتية وليس فقط مشروعات سياحية فقط.

وقالت رانيا قنديل، إحدى أهالي مطروح: «زيارة الرئيس السيسي لمطروح والسلوم، نعتبرها بمثابة انطلاقة جديدة للتنمية، ونحن فخورون بما تم إنشاؤه وإنجازه على مدار السنوات الماضية، وفخورون بتشريف الرئيس لنا»، مشيرة إلي أن المشروعات التي سيتم افتتاحها، تضم مشروعات عملاقة.