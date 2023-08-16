مشاريع طرق عملاقة في مطروح.. أحدها تكلف 130 مليون جنيه

شهدت محافظة مطروح تنفيذ العديد من أعمال رصف الطرق والذي يخدم أهالي المحافظة طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية لتوفير حياة كريمة للمواطنين، وخلال السطور التالية تعرض «الوطن» بعض مشروعات الطرق داخل المحافظة.

مشاريع رصف طرق في مطروح

- رصف طريق قرية الرويسات بحري السكة الحديد، تكلفة المشروع 26 مليون جنيه على مساحة 8 كيلو مترات طولي، تم إنجاز أعمال الرصف الأسفلتي لطريق قرية الرويسات بحري السكة الحديد بطول 8 كيلو مترات وبتكلفة 2.6 مليون جنيه الطريق، ويخدم المشروع قربة الرويسات مرورا بالتجمعات السكنية وربطها بطريق محمد نجيب.

- طريق تجمع لواج بمطروح، بلغ تكلفة المشروع 2.6 مليون جنيه، ويبلغ طوله 22 كيلو متر طولي.

-محور المرحوم على حميدة بمطروح يبلغ مساحته 10 كيلو متر طولي، يمتد من علم الروم إلى الطريق الدولي بالكيلو وأمام القرية الأولمبية بطول نحو 10 كيلو متر

- رصف طريق فريق جرجوب تكلفة المشروع 11 مليون جنيه بمساحة المشروع 2 كيلو متر، تم الانتهاء من الرصف الأسفلتي لطريق قرية جرجوب بمركز سيدي براني بطول 2 كيلو متر وبتكلفة استثمارية1.1 مليون جنيه، ويربط تجمع عائلة الربيع قبيلة العراوة بطريق أبو ميلاد.

- رصف طريق قرية شماس بمركز سيدي يراني

تكلفة المشروع 16 مليون جنيه بمساحة 10 كليو متر طولي، 7.5 عرضي، تم رصف طريق قرية شماس بمركز سيدى براني غرب محافظة مطروح بطول 10كيلو متر وعرض 7.5 متر، بتكلفة 16 مليون جنيه

رفع كفاءة الطرق في مطروح

- رفع كفاءة وتطوير طريق الجارة بئر النصر بلغت تكلفة المشروع 130 مليون جنيه على مساحة 110 كيلو متر طولي، كما تم رفع كفاءة وتطوير ورصف طريق الحارة - بئر النص بطول 110 كيلو متر وبتكلفة إجمالية 130 مليون جنيه.

- تنفيذ ازدواج طريق سيوة الخرساني وتكلفة المشروع 3 مليار جنيه ومساحة المشروع 30 كيلو متر.