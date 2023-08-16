بأعلام مصر.. قبائل مطروح ترحب بزيارة الرئيس السيسي للسلوم اليوم

استعد الآلاف من أهالي مطروح وقبائل السلوم، صباح اليوم، لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنطقة الغربية، وافتتاح العديد من المشروعات القومية والاستراتيجية في المنطقة الغربية على جميع المحاور.

واصطف المواطنون من أهالي مطروح في الساعات الأولى من صباح اليوم، بأعلام مصر، أمام بعض المشروعات القومية فرحين بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

افتتاح مشروعات قومية في مطروح

وشهدت جميع القطاعات الخدمية والاستثمارية في مطروح، أعمال تطوير كبيرة على مدار السنوات الماضية، على رأسها المؤسسات الصحية التي شهدت اهتمامًا كبيرًا من الدولة خلال الفترة الماضية.

وتضمنت المشروعات، إنشاء مستشفى النجيلة المركزي، وتطوير مسشفى السلوم المركزي، ومستشفى العلمين النموذجي، ومستشفى مطروح العام، وعدد آخر من المستشفيات والمراكز الطبية، فضلًا عن إطلاق عدد من المبادرات والخدمات الصحية للمواطنين.

كما تضمنت مشروعات الطرق، تطوير الطريق الدولي الساحلي وإنشاء مسارات بديلة تخفف من هذا الزحام، ورفع كفاءة شبكة الطرق والمحاور بالساحل الشمالي الغربي، لضمان سهولة الحركة والتنقل للمواطنين.

استثمارات جديدة في مطروح

وقال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، في بيانات صحفية، إن مطروح شهدت إقامة مشروعات استثمارية ضخمة تم تنفيذها مؤخرا بالمحافظة.

وتضمنت المشروعات، تطوير قلعة شالي وجامع أغورمي بسيوة بقيمة 600 ألف يورو، وتنفيذ مشروع الموائمة في البيئات الصحراوية بقيمة 81.6 مليون دولار، وتنفيذ مشروع حصاد المياه والممارسات الزراعية الجيدة بالمحافظة بقيمة 900 ألف يورو الي جانب إنشاء الخط الخامس بمصانع تعبئة المياه الطبيعية بسيوة بتكلفة وصلت إلى 141 مليون جنيه، وتمويل 503 مشاريع صغيرة ومتوسطة بالمحافظة بقيمة 54 مليون جنيه.