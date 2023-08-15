«حياة كريمة» في مطروح.. مشروعات بنية تحتية ومساكن لموظفي الحكومة

تلبية لطلبات أهالى قرية أبوزريبة فى مركز السلوم، انطلقت مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» فى مختلف المرافق والبنية التحتية من رصف طرق وحفر آبار لتخزين مياه الأمطار والتى يعتمد عليها نمط الحياة فى قرى السلوم، وتوصيل كافة المرافق للمواطنين للارتقاء بالقرية طبقاً لتعليمات الرئيس بالاهتمام بالقرى وعدم الخروج منها إلا بعد الانتهاء منها فى مختلف الخدمات، فى ظل حرص المحافظة على توفير مزيد من الخدمات فى نطاق المدينة ومرافق البنية التحتية مع جهود الارتقاء وتحسين الخدمات المقدمة فى كافة المناطق وفق الإمكانيات والخطط المالية المتاحة وحرص القيادة السياسية على توفير مزيد من الحياة الكريمة للمواطنين بكافة الأنحاء خاصة الحدودية ومنها مدينة السلوم.

ووفرت المحافظة جميع الاحتياجات التى تتطلبها المشروعات، ومنها حصر كافة المطالب والاحتياجات الخاصة بسكان مدينة السلوم وقراها بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية والقيادات الطبيعية بالسلوم لعمل استراتيجية متكاملة للارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين فى السلوم، وأنه جرى البدء فى تنفيذ مشروع الصرف الصحى المتكامل لمدينة السلوم بطاقة 7000 م3 وبتكلفة إجمالية 177 مليون جنيه ويتكون من عدد 4 محطات رفع وشبكات انحدار وخطوط طرد ومحطة معالجة بمدة تنفيذ 18 شهراً وذلك فى إطار توصيل خدمات البنية التحتية لجميع أبناء محافظة مطروح وتوفير حياة كريمة لهم، وأهمية الإسراع فى هدم عدد 9 عمارات آيلة للسقوط لإنشاء عمارات بديلة مع تجميع كافة البيانات عن ملكية وشاغلى الوحدات الحالية.

وأوضح المهندس حسين السنينى منسق المبادرة بالمحافظة أنه عقب إدراج قرية أبوزريبة فى المبادرة، بدأ تنفيذ مشروعات خدمية فى مختلف المجالات والبنية التحتية للتيسير على المواطنين مع مقترح إقامة عدد من المشروعات التنموية بقرية «بق بق» كثانى القرى بالمركز بالتعاون مع مركز التنمية المستدامة التابع لبحوث الصحراء بوزارة الزراعة، مع مقترح إقامة مبنى سكنى إدارى من 6 شقق بكل قرية بمبادرة حياة كريمة تحقيقاً لاستقرار العاملين بالوحدات الحكومية وتيسير تقديم الخدمات لأهلها.

مدارس وطرق تنموية وحفر آبار وإنشاء سدود بمركز ومدينة السلوم

وأعلن محافظ مطروح عن فتح فصل إصلاح وصيانة للسيارات كنواة لمدرسة التعليم الفنى الصناعى بالسلوم وتشغيله وذلك بمدرسة عثمان بن عفان مع بدء العام الدراسى القادم، ومخاطبة الجهة المعنية للإسراع فى إنهاء أعمال صيانة المدرسة الثانوية التجارية بالسلوم قبل بدء العام الدراسى، والتنسيق بين مديرية التربية والتعليم والأبنية التعليمية للدراسة التربوية لاحتياجات المنطقة من المدارس، بالإضافة إلى مقترح إقامة مدرسة بالكيلو 7 على مساحة 10 آلاف م2.

وأوضح المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح أنه مخطط من خلال منحة إيفا تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية بنطاق مدينة السلوم وذلك ضمن مشروع تعزيز القدرة على المواءمة فى البيئات الصحراوية «برايد»، حيث مخطط فى مجال مشروعات حصاد مياه إنشاء 190 بئراً بالسلوم وبرانى، و16 خزان تجميع مياه بالسلوم، بالإضافة إلى زراعة عدد من الوديان بطول 4كم تنتهى الأعمال بها فى نوفمبر القادم، وجهود ترميم وتأهيل عدد من أسقف المنازل، وإقامة عدد من محطات تحلية المياه، وجرى فى السلوم تنفيذ 40 بئر نشو و4 خزانات سعة 150م3، و3 خزانات سعة 300م3، و12 برج حمام، كما أنه مخطط تنفيذ 60 بئر نشو خلال الفترة المقبلة وإنشاء 8 خزانات سعة 150م3، و4 خزانات سعة 300م3 وأنشطة توزيع ماعز أو دواجن بعدد 65 مشروعاً وفتح 4 فصول محو أمية، بالإضافة إلى أنه مخطط إنشاء مدارس الفصل الواحد حتى نهاية المرحلة الإعدادية، ومخصص إقامة وحدة صحية بالكيلو 8 بمدخل مدينة السلوم. وأكد الدكتور وليد الرفاعى وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح أنه مدرج إنشاء نادى السلوم الرياضى وبناء سور له بتكلفة مليون جنيه.

وصرح اللواء آمون مرتضى رئيس الجهاز بأنه تم تنفيذ عدد من المشروعات بمركز ومدينة السلوم منها مشروع إنشاء طرق تنموية فى القطاع الثانى بطول 80كم، ووصلة استكمال الحفر بطول 1.6كم وعرض 5 أمتار، وإنشاء طرق تنموية القطاع السادس غرب مطروح وصلة ربط أوجارين من المناطق الواقعة قبلى مدينة السلوم بالطريق الدولى مرحلة أولى بطول 11.5كم وعرض 7.5 متر، أما بالنسبة لمشاريع التنمية المتكاملة فمنها تنفيذ مشروع مكافحة التصحر من آبار وسدود، وآبار رومانى، والقطاع الخامس الذى يضم من برانى حتى السلوم بـ42 بئر نشو، وتسلم عدد من المشروعات منها مشاريع التنمية المتكاملة كمشروعات مكافحة التصحر والآبار والسدود والقطاع الثالث الغربى بعدد 21 بئر نشو، ومشروع صيانة آبار رومانى.