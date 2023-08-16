«الزراعة»: مشروعات «الصوب» أحدثت توازنا في الأسعار والأمن الغذائي

قال المهندس محمود أبو العطا، وكيل وزارة الزراعة للبساتين والمحاصيل الزراعية، إن مشروعات الصوب الزراعية والزراعة المحمية ليست اختراعا مصريا، بل تكنولوجيا يعمل بها العالم كله، وهناك دول أحدثت طفرات إنتاجية أحدثت توازن في الأمن الغذائي والأسعار، وكانت مبادرة الدولة للاتجاه لهذا النوع من الزراعة، بسبب الزيادة الكبيرة بعدد السكان، وهذه الزيادة تحدث بشكل غير مسبوق.

مصر على أرضها نحو 130 مليون شخص يحتاج للغذاء

أضاف وكيل وزارة الزراعة للبساتين والمحاصيل الزراعية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية جمال الدين، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc»، أن مصر تستضيف أعدادا كبيرة من الوافدين بجانب السائحين، فعلى أرضها نحو 130 مليون شخص يحتاج للغذاء، لذلك نحن بحاجة إلى توفير سلع غذائية على مدار العام، وبأسعار تناسب الجميع، وبشكل يناسب جميع الأسواق، موضحا أن الزراعة المحمية هدفها زراعة المحاصيل الزراعية في غير أوقاتها العادية لإتاحتها للمواطنين، ما يعطي إنتاجية 4 أضعاف عن الزراعة المكشوفة.

الصوب تساعد في توفير المحاصيل على مدار العام

وتابع وكيل وزارة الزراعة، أن الصوب الزراعية تساعد على توفير المحاصيل الزراعية على مدار العام، ما يحدث توازنا بالأسعار، ومن هنا المواطن لا يشعر بنقص حاد بالسلع أو ارتفاع سعرها، وبالتالي أحدثت طفرة توازي 4 أضعاف الإنتاج الزراعي، ما جعل الدولة تصدر للخارج، بنسب لا تقل عن 15% من الصادرات.

لم نشهد أزمات بفضل الصوب الزراعية

وأكد أننا لم نشهد أزمات بمحاصيل الطماطم والخيار والبطاطس وغيرها من السلع الأساسية، بفضل الصوب الزراعية، لافتا إلى أن مصر أصبحت تزرع وتنتج الكثير من المنتجات التي كنا نستوردها.