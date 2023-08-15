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أحمد موسى: الصوب الزراعية في قاعدة محمد نجيب توفر 15 ألف فرصة عمل

كتب:

مريم جاد
09:44 م | الثلاثاء 15 أغسطس 2023
الإعلامى أحمد موسي

الإعلامى أحمد موسي

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن الصوب الزراعية في قاعدة محمد نجيب توفر فرص عمل لنحو 15 ألف شخص، بخلاف الصوب الزراعية في العاشر من رمضان وغيرها.

زراعة جميع المحاصيل في الصوب الزراعية

وتابع «موسى»، خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه يمكن زراعة جميع المحاصيل في الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب.

ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أنه يمكن التحكم في الأمراض التي تصيب النباتات في صوب قاعدة محمد نجيب، لأنه يتم مراعاتها في الماء والعلاج ومكافحة الأمراض.

وأردف أن الدولة لا تنفذ مشروعات دون دراسات، موضحا أن الحقيقة لا يمكن أن يخفيها أحد، والعاملين في الصوب يرتدون قفازات وكمامات بشكل مستمر لأنه مكان مغلق مثل العاملين في المصانع.

أحمد موسى: أهل الشر شككوا في العاصمة الإدارية

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن أهل الشر شككوا في العاصمة الإدارية والقطار الخفيف والتالجو، ووصفوا المشروعات بـ«الفنكوش»، وآخرها الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب، معلقًا «أجمل فنكوش والله، إيه الجمال اللي احنا شايفينه ده؟».

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بقلم مريم جاد