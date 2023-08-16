مميزات وحدات التجمع الثالث وخطوات حجز شقة بنزهة الأندلس.. اعرف التفاصيل

أعلن حساب الإسكان الاقتصادي التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، طرح 380 شقة في مشروع نزهة الأندلس بالتجمع الثالث في القاهرة الجديدة؛ ضمان حياة كريمة للمواطنين.

ونستعرض مميزات مشروع نزهة الأندلس، وطريقة الحجز للحصول على شقة، وتوضيح أسعار الشقق.

مميزات مشروع نزهة الأندلس

- الشقق المطروحة ضمن المشروع لها حصة في الأرض.

- الشقق على مستوى تشطيب سمارت.

- موقع المشروع بمنطقة حيوية بالتجمع الثالث.

- طريقة السداد ربع سنوية لمدة تصل إلى 3 سنوات/ وبعدها يكون السداد دون فوائد.

- دفع باقي ثمن الوحدة يكون بنظام التمويل العقاري التابع للبنك الإسكان والتعمير.

خطوات الحجز

- الدخول على الرابط من هنا.

- في حالة التقديم لشخص قاصر لا بد من التسجيل بشهادة الميلاد.

- تحويل مبلغ 100 ألف جنيه جدية حجز.

- دفع مبلغ 1000 جنيه رسوم إدارية لا ترد إذا رغب الشخص في سحب جدية الحجز.

- سویفت کود HDBKEGCAXXX، التحويل من حساب العميل في البنوك داخل مصر عن طريق (ACH).

- وسترسل رسالة بوصول مبلغ جدية الحجز خلال 3 أيام (27 ساعة) من تحويل المبلغ للبنك.

وأشارت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إلى أنّه إذا لم تصل الرسالة التي تفيد بدفع مبلغ جدية الحجز، لا بد من التواصل مع مركز اتصالات البنك عبر البريد الإلكتروني (hdb-reservation@hdb-egy.com)، أو على رقم 19995.